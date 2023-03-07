"Ми помстимося": Олег Сенцов відреагував на смерть Героя України "Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла

У боях під Бахмутом загинув український доброволець, боєць 67-ї окремої механізованої бригади "Да Вінчі" Дмитра Коцюбайло. Український захисник Олег Сенцов відреагував на смерть воїна.

Відомо, що Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який отримав звання Героя України. Олег Сенцов зазначив, що ми помстимося за кожного загиблого воїна.

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Олег Сенцов відреагував на смерть Героя України "Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла

"Да Вінчі" з 18 років боронив Україну від ворога. Герой кинув навчання та з Майдану пішов на фронт. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну герой продовжив обороняти Україну. Зокрема, на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії. Згодом "Да Вінчі" захищав Бахмут.

Спочивай з миром. Ми помстимося за кожного загиблого Героя!,

– написав Олег Сенцов.



Дмитро Коцюбайло / Фото з фейсбуку Сенцова

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять.