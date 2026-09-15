Папараці спіймали разом: Дакота Джонсон засвітилася з колишнім Меган Фокс

Акторку та музиканта помітили разом у Нью-Йорку, і, звісно, цього вистачило, щоб запустити нову хвилю чуток про роман. І це викликає багато питань

Як пише Page Six, Джонсон і Machine Gun Kelly прибули разом до будинку в Трайбеці, де розташована квартира Тейлор Свіфт. Сама співачка, за даними видання, на той момент була не в місті. Пізніше Дакоту та музиканта також бачили разом у Нью-Йорку.



Дакота Джонсон / Фото BACKGRID



За інформацією, після кількох годин у квартирі Свіфт вони поїхали далі, а Machine Gun Kelly згодом допоміг акторці вийти з автомобіля біля її готелю. При цьому ні Джонсон, ні музикант поки що не підтверджували, що між ними є щось більше за дружбу.

Цікаво, що познайомитися ближче вони могли ще влітку – на весіллі Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі.

Обоє зараз вільні

Чутки з'явилися у доволі вдалий для таблоїдів момент. У серпні стало відомо, що Дакота Джонсон розійшлася зі співаком Role Model, з яким її пов'язували протягом кількох місяців. До цього акторка багато років була у стосунках із фронтменом Coldplay Крісом Мартіном.



Machine Gun Kelly / Фото BACKGRID



Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, своєю чергою мав гучні стосунки з Меган Фокс. Пара заручилася у 2022 році, однак у 2024-му розійшлася. У березні 2025 року в них народилася донька Сага Блейд, і зараз колишні партнери разом займаються її вихованням.

Не так давно інша голлівудська зірка, після гучного скандалу, була помічена з дівчиною.







