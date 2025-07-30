Актор Даня Вегас (справжнє ім'я – Данило Черкас), який прославився завдяки ролі в українському серіалі "Школа", перебрався до Росії, де незабаром зніметься у новому фільмі. До того ж матиме там головну роль.

Попри війну, актор обрав роботу в країні-терористці й тепер заробляє в країні, яка знищила його дім, пише Show 24. Цікаво Готуйте попкорн: 3 нові фільми на Netflix для ідеального вечора Як з'ясувалося, Черкас отримав головну роль у російській екранізації молодіжного роману "Твоє серце буде розбите" авторства Анни Джей. Його партнеркою на знімальному майданчику стала російська акторка Вероніка Журавльова. Фільм – стандартна підліткова мелодрама про фіктивні стосунки, що переростають у справжні почуття. Що відомо про Данила Черкаса? Майбутній актор народився в Сіверськодонецьку Луганської області. Навчався в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

До Києва Данило перебрався у 2016 році, де спершу був блогером, а згодом почав проходити кінокастинги.

Успіх до нього прийшов після ролі в серіалі "Школа". Пізніше він знявся у "Київській зірці 2" і навіть отримав нагороду "Актор року" від 1+1 Media. У 2020-му Вегас заснував TikTok-будинок uLove Home у Гостомелі, який російські війська знищили на початку повномасштабної війни.

Після 24 лютого 2022 року Вегас на деякий час зник із публічного простору. У 2023-му він повернувся до соцмереж із заявою, що переходить на українську мову і шкодує про російськомовний контент у минулому. У дописі він згадав про життя в підвалах під час війни на Донбасі, втрату дому й намагання переосмислити власний шлях.

Однак зараз, на тлі знімання у Росії, ці дописи зникли зі сторінок Вегаса. Він тепер не згадує про Україну та активно працює в російській кіноіндустрії.