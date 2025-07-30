30 липня, 19:53
Ще один зрадник: зірка серіалу "Школа" поїхав до Росії зніматися в кіно
Основні тези
- Актор Данило Черкас, відомий як Даня Вегас, переїхав до Росії, де знімається у фільмі за романом "Твоє серце буде розбите".
- Вегас, який раніше був відомий в Україні, тепер активно працює в російській кіноіндустрії, попри війну.
Актор Даня Вегас (справжнє ім'я – Данило Черкас), який прославився завдяки ролі в українському серіалі "Школа", перебрався до Росії, де незабаром зніметься у новому фільмі. До того ж матиме там головну роль.
Попри війну, актор обрав роботу в країні-терористці й тепер заробляє в країні, яка знищила його дім, пише Show 24.
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Як з'ясувалося, Черкас отримав головну роль у російській екранізації молодіжного роману "Твоє серце буде розбите" авторства Анни Джей. Його партнеркою на знімальному майданчику стала російська акторка Вероніка Журавльова. Фільм – стандартна підліткова мелодрама про фіктивні стосунки, що переростають у справжні почуття.
Що відомо про Данила Черкаса?
- Майбутній актор народився в Сіверськодонецьку Луганської області. Навчався в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.
- До Києва Данило перебрався у 2016 році, де спершу був блогером, а згодом почав проходити кінокастинги.
- Успіх до нього прийшов після ролі в серіалі "Школа".
- Пізніше він знявся у "Київській зірці 2" і навіть отримав нагороду "Актор року" від 1+1 Media. У 2020-му Вегас заснував TikTok-будинок uLove Home у Гостомелі, який російські війська знищили на початку повномасштабної війни.
- Після 24 лютого 2022 року Вегас на деякий час зник із публічного простору. У 2023-му він повернувся до соцмереж із заявою, що переходить на українську мову і шкодує про російськомовний контент у минулому. У дописі він згадав про життя в підвалах під час війни на Донбасі, втрату дому й намагання переосмислити власний шлях.
- Однак зараз, на тлі знімання у Росії, ці дописи зникли зі сторінок Вегаса. Він тепер не згадує про Україну та активно працює в російській кіноіндустрії.