Зірка "Спіймати Кайдаша" емоційно звернулась до українців: "Припиніть це толерувати"

Українська акторка Дарина Федина, яка здобула популярність завдяки ролі у серіалі "Спіймати Кайдаша", звернулася до своєї аудиторії з важливим проханням. Вона закликала припиняти толерувати "зірок", що продовжують працювати на території Росії.

Львів’янка підкреслила, що настав час відмовлятися від подвійних стандартів і припиняти притягувати "хороших росіян" у свій інформаційний простір. У матеріалі дізнаєтесь, що ще сказала акторка.

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Дарина Федина емоційно звернулась до українців: що сказала акторка

Вона наголосила, що підтримка митців, які продовжують працювати в країні-агресорі, є неприпустимою, особливо враховуючи ті страждання, які війна принесла українському народу.

Я знаю, на мене підписані багато людей, які досі підтримують українців, "митців", які зараз живуть на території Росії, виправдовуючи це абсолютно різним рядом причин. Для мене всі ці причини розбиваються об один єдиний аргумент: ці особи, живучи там, сплачують податки в казну, гроші з якої спонсорують війну в Україні. Припиніть це толерувати,

– сказала Дарина.

Акторка наголосила на тому, що доходи таких артистів, зокрема, стали частиною фінансування ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", який відбувся 8 липня. Вона нагадала, що наслідки цього нападу широко обговорюються і поширюються в соціальних мережах, підкреслюючи важливість усвідомлення відповідальності за підтримку тих, хто прямо чи опосередковано сприяє фінансуванню агресії проти України.