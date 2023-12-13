Для мене це честь, – Дарія Петрожицька отримала звання Заслуженої артистки України

Відома українська акторка театру та кіно, Дарія Петрожицька, поділилась емоціями від того, що отримала звання Заслуженої артистки України. Знаменитість опублікувала фото у себе в інстаграмі, де поділилась відвертим зверненням до покійного батька.

Акторка написала зворушливий текст, де пригадала про те, як її тато мріяв про золоту медаль для доньки. Читайте, як відреагувала Петрожицька на отримане звання та у яких фільмах та серіалах знімалась акторка.

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Дарія Петрожицька отримала звання Заслуженої артистки України

Про це акторка повідомила у своєму інстаграмі, де опублікувала фото з нагородою. Утім зазначила, що для неї це честь, але зовсім не найголовніше в професії.

Буду відверта.. для мене це честь, але далеко не найголовніше в професії. Для мене головне – це бути на сцені та в кадрі, мати можливість займатися своєю професією і творити! Бачити очі глядачів чи читати коментарі. А за це я вдячна всім, хто захищає нашу країну,

– написала Дарія.

Артистка подякувала за підтримку усім, хто в неї вірив та продовжує вірити. Та в особливий спосіб вона звернулась до свого покійного батька, який також був Заслуженим артистом України й дуже мріяв про успіх своєї доньки.

Мій тато хотів, щоб я закінчила школу із золотою медаллю. Школу я закінчила трієчницею, і до червоного диплома в універі теж не дотягнула. Пап, але тепер я "заслужена" і, думаю, це краще за золоту медаль. Сподіваюся, ти все бачиш з небес,

– підписала Петрожицька.

Дарія Петрожицька – українська акторка театру та кіно

Артистка знялась у багатьох культових українських стрічках, а також зіграла в численних виставах, у які закохались глядачі. Стрічки у яких можна побачити Дарію Петрожицьку: