Помер актор Даррен Кент, відомий за серіалом "Гра престолів": йому було 36 років

16 серпня 2023, 09:19
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У 36 років пішов із життя британський актор Даррен Кент, відомий своєю роллю в серіалі "Гра престолів" і фільмі "Білосніжка і мисливець". Смерть актора настала 11 серпня, причина не повідомляється.

Трагічну звістку повідомило агентство Carey Dodd Associates, з яким співпрацював Кент. Відомо, що актор боровся з остеопорозом, артритом і надзвичайно рідкісним шкірним захворюванням.

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Помер актор Даррен Кент

З глибоким сумом ми повинні повідомити, що наш дорогий друг і клієнт Даррен Кент мирно помер у п’ятницю. Його батьки та найкращий друг були поруч із ним. Наші думки та любов з його сім'єю в цей важкий час,
— йдеться в заяві.

 

Що відомо про Даррена Кента

Народився і виріс в Ессексі, Англія. Даррен Кент здобув освіту в Академії театрального мистецтва Італії Конті, де він закінчив навчання у 2007 році. Ще на початку своєї акторської дороги він зіграв у серіалі "Безсоромні", а потім знявся у "Грі престолів". Кент також був членом організації Equal People Performing Arts, яка підтримує людей з обмеженими можливостями, заохочуючи їх займатися мистецтвом.
Автор: Наталія Гулій