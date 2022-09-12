Українська акторка Дар'я Трегубова отримала нагороду на Венеційському кінофестивалі

Українську акторку і режисерку Дар'ю Трегубову нагородили на Венеційському кінофестивалі 2022. Вона отримала нагороду Women in cinema award, яка вручається італійськими журналістками, які пишуть про кіно.

У Венеції Дар'ї Трегубовій нагороду вручили відома італійська ведуча Клаудія Конте та кінопродюсерка Моніка Бакарді. Акторка її присвятила всім українським жінкам, які працюють у кіноіндустрії, та своїй дочці Поліні.

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Дар'я Трегубова отримала нагороду на Венеційському кінофестивалі

У своєму інстаграмі Дар’я написала, що під час нагородження хвилювалася, але виступила із важливою промовою. Вона розповіла про те, що українці люблять кіно і вірять, що саме кіно може змінити світ: "Я пишаюся бути сьогодні з вами, як частинка українського кінематографа, в той час, як моя Україна змінює світ".

Вона доповнила, що "сьогоднішнє свято присвячене жінкам", і сказала кілька слів про наших жінок на війні.

Вони сильні й незламні. Вони народжують дітей і рятують тварин. Плетуть камуфляжні сітки та збирають гроші на амуніцію по всьому світі. Вони борються і вони гинуть… І це дуже важко. Але вони переможуть! Ми всі знаємо, що Україна переможе. І ми разом відсвяткуємо цю перемогу!,

– сказала вона.

Дар'я Трегубова присвятила свою нагороду всім українським жінкам і своїй доньці Поліні, яка "теж є woman in cinema – маленькою жінкою у кіно". "Я мрію, щоб вона дивилася тільки хороші фільми й більше ніколи не бачила війну. Viva l’Italia. Слава Україні!", – підсумувала вона.

Дар’я Трегубова у Венеції: дивіться відео промови

Як повідомило Держкіно, нагороду в різний час отримували, зокрема, режисерка Ліліана Кавані ("Нічний портьє") та акторка Людівін Саньє ("8 жінок", "Басейн", "Молодий папа").