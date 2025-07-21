Зірка "Папіка" Даша Петрожицька чесно про те, чому рідко грає в кіно: "Хочеться чогось іншого"

Виконавиця однієї з головних ролей серіалу "Будиночок на щастя", нові серії якого восени покаже Новий канал, Даша Петрожицька поділилася власним досвідом. З кожним роком українських фільмів виходить дедалі більше. Документальні, художні, історично-біографічні, фестивальні короткометражки – на будь-який смак.

Але часто і в багатьох фільмах бачимо одні й ті ж обличчя. У той час, коли інші зникають. Думками з цього приводу поділилася заслужена артистка України, акторка серіалу "Будиночок на щастя" на Новому каналі Даша Петрожицька. Читайте більше на Кіно 24.

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Чому Даша Петрожицька рідко з'являється у кіно?

Дарія зазначила, що має дуже щільний графік. Вона навела власний приклад, розповівши, що останнім часом її рідко затверджують на ролі. За її словами, ймовірною причиною цього є театральна зайнятість, адже знімальним групам часто не підходить її розклад.

Окрім того, акторка доволі ретельно обирає для себе ролі. Як зазначила Петрожицька, найчастіше їй дістаються ролі звабливих, "сексі-дівчат", які готові на все заради вигоди. За останній час із семи проб, п'ять стосувалися саме таких персонажів. Акторка зізналася, що хоча вона й здатна впоратися з такими ролями, однак їй хочеться грати щось інше.

У ці моменти думаю: "Я, звісно, зможу це зробити, але хочеться чогось іншого",

– зізнається Петрожицька.

Також Дар'я зауважила, що нині у фільмах часто з'являються блогери, медійні особистості та люди з інстаграму, а не професійні актори.

Але інколи думаю: "А чому не я граю?" (усміхається – Кіно 24). Чесно кажучи, взагалі дивлюся фільми з думкою: "А як би я це зіграла? Як би тут зробила?" Така звичка,

– ділиться Дар'я.

Вона зазначила, що такі проєкти також є цікавими. Однак не завжди зрозуміло, чому на ту чи іншу роль обрали не професійного актора.

Чекайте продовження шостого сезону серіалу "Будиночок на щастя" вже цієї осені на Новому каналі!