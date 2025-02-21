97-ма церемонія вручення найгучнішої кінопремії Оскар: де і коли дивитись трансляцію в Україні

Наближається одна з найгучніших подій у світі кіно — церемонія нагородження премії Оскар, яка завжди збирає увагу глядачів по всьому світу. Це ніч, коли найкращі фільми, режисери, актори та інші кінематографічні досягнення отримують визнання та святкують свої здобутки.

Цьогоріч нагородження відбудеться в ніч з 2 на 3 березня 2025 року в знаменитому театрі "Долбі" у центрі Ovation Hollywood. У матеріалі ми розповімо, де і коли можна дивитися церемонію нагородження Оскар, щоб не пропустити цю грандіозну подію, яка щороку стає важливим культурним явищем у світі кіно.

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Де і коли дивитись церемонію нагородження Оскара-2025

Телеканал Суспільне Культура ексклюзивно транслюватиме церемонію нагородження премії Оскар в ніч з 2 на 3 березня 2025 року, надаючи українським глядачам унікальну можливість стежити за найпрестижнішою подією у світі кінематографа.

Трансляція буде включати кілька важливих етапів:

О 00:00 – передшоу "Оскар 2025: український погляд".

– передшоу "Оскар 2025: український погляд". О 1:30 – "Оскар 2025". Червона доріжка.

– "Оскар 2025". Червона доріжка. О 2:00 – "Оскар 2025". Церемонія нагородження.

Уже втретє телеканал Суспільне Культура отримав ексклюзивне право на показ трансляції церемонії вручення премії Оскар в Україні. І цей рік не є винятком, адже за ці роки телеканал став надійним партнером у трансляції найголовнішої кіноподії світу.

Загалом, Суспільне Культура має ексклюзивне право на трансляцію чотирьох церемоній вручення премії Оскар в Україні, зокрема і ювілейної 100-ї Церемонії, що додатково підвищує важливість цієї події для української аудиторії. Це дозволить глядачам стати частиною цього грандіозного шоу разом з іншими любителями кіно по всьому світу.