Знамениті Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Камалу Гарріс напередодні виборів у США

Голлівудські зірки Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо нещодавно приєдналися до важливого заходу на підтримку кандидата в президенти Камали Гарріс у Філадельфії. Відомі актори, які мають величезний вплив у суспільстві, закликали всіх присутніх активно голосувати на майбутніх виборах.

26 жовтня Де Ніро та Ді Капріо виступили разом із мером Філадельфії Шерелл Паркер на заході під назвою "Philadelphian’s for Kamala Harris". Видання CBS News пише, вони наголосили, що кожен голос має значення, і закликали своїх шанувальників бути активними в підтримці кандидатури Гарріс.

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Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Камалу Гарріс: подробиці

Роберт Де Ніро не приховує своїх негативних почуттів щодо Дональда Трампа, відкрито висловлюючи презирство до колишнього президента. Актор, відомий своєю прямотою, використав "барвистий набір лайок", щоб описати своє ставлення до Трампа.

На карту поставлено все, і все залежатиме від того, що станеться тут, у Філадельфії, і в цій великій співдружності,

– сказав Де Ніро.

Ді Капріо особливо акцентував на позиції Гарріс щодо кліматичних змін. Він зазначив, що важливо мати адміністрацію, яка визнає наукові факти та підтримує думку 99% наукової спільноти щодо техногенної кліматичної кризи.

Вибір не може бути чіткішим, і цей вибір – віцепрезидент Камала Гарріс,

– підкреслив він.

На заході на підтримку Камали Гарріс, зібралося чимало зірок. Всі присутні, серед яких були Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо, володарка премії Еммі Керрі Вашингтон, акторка Тесса Томпсон і актор Браян Тайрі Генрі, одностайно підтримали кандидатуру Гарріс.

Актори наголосили на критичності майбутніх виборів, які відбудуться 5 листопада, і закликали всіх присутніх активізуватися та виконати свій громадянський обов'язок.