Від "Орла й решки" до "Перших ластівок": де зараз актор Костянтин Октябрський

Український актор та ведучий Костянтин Октябрський – зірка серіалів "Кріпосна", "Перші ластівки". Зараз він проявляє себе як ведучий ранкового шоу.

Костянтин Октябрський зараз реалізується як ведучий та актор. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про його діяльність.

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Де зараз Костянтин Октябрський

Костянтин Октябрський з 2020 року є ведучим ранкового шоу на каналі "Дім". Це шоу врятувало актора влітку 2022 року, коли в нього закінчилися кошти. Тоді відновилися дистанційні записи програми. Зараз ранковий проєкт йде у звичному форматі.

Також Костянтин Октябрський взяв участь у зніманнях серіалу "Моє кіно", що став переможцем мистецького конкурсу на виробництво стрічок сучасної тематики. Прем'єра відбулася цього року 24 лютого. Серіал розповідає історію подружжя, якому не вдається пережити спільну втрату. Це руйнує їхній шлюб. Також Октябрський знімається у новому серіалі "Шпиталь".

Актор не приховує, що повномасштабна війна змінила його життя. Тепер актор радіє простим речам, не робить масштабних планів. У нього також не має страху й тривоги, як у перший рік вторгнення.

Костянтин Октябрський вважає, що питання прощення дуже важливе. Але про пробачення росіян мови практично немає.

Коли ми когось не прощаємо, це починає руйнувати нас. Але тут нам доведеться докласти великих зусиль, після кошмару, який роблять росіяни в нашій країні. Тому мені важко уявити, як саме можливе це прощення,

– висловлювався актор.

Актора підтримує дружина та діти, які вирішили залишатися в Україні. Також він є членом єврейської християнської спільноти Києва.

Що відомо про Костянтина Октябрського

Актор народився у Києві, але студентські роки провів у Дніпрі. Саме там у Молодіжному театрі він отримав перший досвід акторської роботи. Згодом молодого артиста запросили у шоу "Велика різниця по-українськи". З 2010 року Костянтин Октябрський став зніматися в кіно і серіалах. У 2014 був ведучим популярного телепроєкту "Орел і решка. Шопінг".

Фільмографія Костянтина Октябрського