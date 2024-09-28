Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша": де зараз українська акторка Ірина Мак

Українська акторка театру та кіно Ірина Мак народилась у Києві та навчалась у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У її творчому доробку понад 50 фільмів та серіалів та близько 25 театральних ролей.

Ірина Мак стала зіркою фільмів Олега Сенцова "Номери" та "Носоріг", а ще здобула любов публіки після ролі Кайдашихи у серіалі "Спіймати Кайдаша". У матеріалі Кіно 24 читайте, чим акторка займається зараз.

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Де зараз Ірина Мак

Акторка рідко розповідає про своє життя у соцмережах. Та вона продовжує грати у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Зокрема, грає роль Анни у виставі "Батько".

Ірина Мак / Фото Театру на лівому березі

У січні 2023 Ірина Мак ділилась, що короткометражна комедія "ГКЧП" Аркадія Непиталюка вийшла на Takflix. Сюжет розгортається у 1991 році в дитячо-юнацькому таборі біля Запоріжжя. Там 14-річний Андрій викрав подарунки для дівчини Іри. Вихователь Тарас невзаємно закоханий у директорку Галину. Тим часом стає відомо, що у Москві мітинги, а по телевізору йде "Лебедине озеро".

Також Ірина Мак зіграла одну з головних ролей серіалу "Я – Надія" про 22-річну фельдшерку, яка залишається в Харкові на початку повномасштабної війни. Акторка зіграла маму головної героїні.

"Моя героїня звичайна і водночас незвичайна жінка. Вона ніжна, любляча мати, але в екстремальних ситуаціях може бути жорсткою. Знає, що робити й бере все у свої руки", – розповідала Ірина Мак 24 Каналу.

"Я – Надія": дивіться трейлер онлайн

Позиція Ірини Мак

Ірина Мак підкреслює, що заборона на знімання російських акторів в Україні має діяти постійно.

"Мене страшенно бісило примирення після 2014 року. Коли в якийсь момент росіян тут не стало, а потім вони почали їхати в Україну "пачками", знову зніматися у головних ролях. Вони – зірки, а ми – другорядні. Їхні умови праці й наші – були небом і землею. Це має бути закінчено. Це наша Країна, і в нас величезна кількість розкішних акторів. Ми здатні робити якісне українське кіно! І про це світ вже знає!" – казала акторка.