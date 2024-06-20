Допомагає нищити життя окупантів: де зараз і як живе зірка "Кріпосної" Анастасія Нестеренко

Молода акторка Анастасія Нестеренко лише починала свій шлях на акторському Олімпі, але вже встигла завоювати симпатію провідних українських продюсерів. Вона знялася у серіалі "Кріпосна", а її дебютною головною роллю став серіал "Новенька".

Акторка могла б зосередитися на своїй кар'єрі, але велика війна Росії перервала всі плани. Тому сьогодні свідомі українці допомагають знищувати ворога, кожен на своєму місці. У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися, де зараз знаходиться Анастасія, чим займається та як допомагає ЗСУ.

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Де зараз Анастасія Нестеренко

Українська акторка Анастасія Нестеренко оголосила своїм шанувальникам, що вона виходить заміж. 24-річна зірка головної ролі у серіалі "Новенька" прийняла пропозицію від 30-річного актора Костянтина Темляка, який зіграв Олега Мирославського у серіалі "І будуть люди".

Разом з коханим вони організовують збори для Збройних Сил України. У соціальних мережах акторки постійно поширюється інформація про війну та про допомогу тим, хто зараз найбільше потребує підтримки.

Фільмографія Анастасії Нестеренко

Фільмографія Анастасії наразі не є дуже великою. Акторка тільки починає будувати свою кар'єру, проте вона визнає, що не впевнена, чи акторство є справою її життя. Попри це, її ролі вже завоювали серця багатьох прихильників. Ось список фільмів і серіалів, у яких вона зіграла:

Серіал "Новенька",

"Кошмарний директор",

"Пошта",

"Гуцулка Ксеня",

"Папаньки-2",

"Принцеса-жаба",

серіал "Відділ 44",

серіал "Жіночий лікар".

Дивіться фільми з участю Анастасією Нестеренко та підтримуйте збори, які організовує акторка у соціальних мережах.