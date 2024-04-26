Де зараз і що каже про війну Анастасія Зюркалова – зірка серіалів Оксани Байрак

Анастасія Зюркалова здобула шалену популярність в Україні у зовсім дитячому віці. Почавши зніматися з десяти років, вона зіграла головні ролі в відомих українських мелодрамах, таких як "Снігове кохання, або Сон у зимову ніч", "Жіноча інтуїція", "Тобі, справжньому", "Аврора".

Ці стрічки зняла Оксана Байрак, яка відома своїми скандальними заявами та проросійською позицією. Зараз зрадниця Байрак живе в Росії та створює серіали для країни агресора, тоді як Зюркалова також виїхала з України, натомість робить все, аби за кордоном не забували про війну та знали правду.

Рекомендуємо "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів

Де зараз і що каже про війну Анастасія Зюркалова

Повномасштабне вторгнення застало Зюркалову в передмісті Києва. Тоді акторка відправилась до своїх батьків, а згодом прийняла рішення виїхати до Канади.

Зараз Анастасія мешкає в Торонто. Зізнається, життя у цьому місті дуже дороге, тому окрім своєї акторської кар'єри, яку вона намагається влаштувати за кордоном, дівчині доводиться підпрацьовувати офіціанткою.

Я заробляю гроші офіціанткою, але я продовжую акторську діяльність. Я знайшла кіноагента, регулярно пишу проби,

– каже Анастасія.

Інтерв'ю Анастасії Зюркалової: дивіться відео онлайн

Дівчина усіляко намагається говорити про Україну в Торонто. Вона зізнається, іноземці починають забувати про жорстоку війну російського агресора.

Так, люди починають забувати, тому що з'являються інші важливі світові новини. Тому що "ну, це вже другий рік". Є такі, що кажуть: "Ой, а війна ще триває? Вона ще не закінчилася?". Або ж: "Ми стільки грошей кидаємо на Україну, у нас є і свої проблеми",

– розповідає Зюркалова.

Акторка зізнається, що щоденно зустрічається із такими людьми. Багато із них просто байдужі. Однак вона не втомлюється кожному пояснювати та доносити правду.

Що каже про Байрак Зюркалова

Коли Анастасії було 10 років, батько майбутньої кінозірки випадково дізнався про кастинг для молодих акторок у мелодраму режисерки Байрак "Снігове кохання, або Сон у зимову ніч". Серед сотні претенденток вибрали Настю. Пізніше режисерка запросила її на головні ролі ще у чотирьох своїх фільмах. Роль дівчинки з Прип'яті у фільмі "Аврора" була спеціально написана для Зюркалової.

А після того, як Анастасія стала надзвичайно популярною, вона раптово зникла з екранів. Розповсюджувалися чутки про конфлікт між акторкою і режисеркою Байрак. Проте Зюркалова це заперечує, стверджуючи, що їхнє спілкування закінчилося давно і не призвело до жодного скандалу.

Зараз Анастасія не слідкує за режисеркою та її діяльністю, тому утримується від висловлювання позиції щодо неї.

Особисте життя Анастасії Зюркалової

Акторка каже, що в Україні їй довго не вдавалось побудувати здорові стосунки з чоловіками. Лише під час великої війни, коли Анастасії виїхала до Канади, їй пощастило зустріти велике кохання.

Одна із причин, чому я поки що не планую повертатися – це те, що я зустріла кохання тут. Для мене це було якесь Боже благословення. Я зустріла неймовірного чоловіка, який мене дуже підтримує, я його намагаюсь українізувати. Я йому розповідаю про Україну, про своє місто, розказала йому про історію. Він зацікавився козацтвом. Я готую українські страви. Він теж підтримує Україну,

– розповідає Анастасія.

Зараз Зюркалова щаслива у стосунках і зізнається, що мріє приїхати з обранцем в Україну.