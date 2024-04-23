В Україні чи за кордоном: де зараз зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко здобув шалену популярність після своєї участі у стрічці "Кіборги". А згодом вся Україна не могла відірвати своїх поглядів від екранів, адже вийшов новий серіал "Жіночий лікар. Нове життя", де Ісаєнко зіграв головну роль.

Після цього популярність актора зросла ще більше і він став справжнім кумиром для багатьох. Хоча після початку великої війни актору довелось на деякий час забути про знаменитість та улюблену професію. Читайте, де зараз Андрій Ісаєнко та чим займається, на Кіно 24.

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Де зараз Андрій Ісаєнко

Коли почалась повномасштабна війна, Андрій подбав про своїх рідних і вивіз їх із Києва. Сам же Ісаєнко повернувся та почав допомагати усіма можливими способами.

Завозив військовим медикаменти, завдяки друзям з Португалії. Поки не було роботи, займався виключно підтримкою України,

– каже актор.

Пізніше актор і його команда відновили роботу та почали гастролювати з виставою "Погані дороги". Ця вистава розповідає про війну з 2014 року і спрямована на те, щоб показати Європі, як війна впливає на людей і наскільки це жахливо.

Андрій Ісаєнко зізнається, погано ставиться до чоловіків, які втекли за кордон. Він каже, що, як громадянин, він зовсім не поділяє їхні цінності. Актор розповідав, що у нього була можливість залишитись у Європі й не повертатись додому, але він цього не зробив.

Насправді у мене було багато можливостей залишитися в Європі. Я неодноразово туди їздив як волонтер і як актор, але бажання залишитися там остаточно не було. Я так не можу,

– зізнався Ісаєнко.

Окрім того, Андрій та його родина вирішили розмовляти українською одразу після народження доньки Марії. Актор каже, на це рішення неабияк повпливала його україномовна дружина і він цьому тільки радий.

Фільмографія Андрія Ісаєнка

"Жіночий лікар. Нове життя"

"Новорічна шкереберть"

"Щедрик"

"Велика прогулянка"

"Я працюю на цвинтарі"

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

"Кіборги"

"Захар Беркут" та інші.

Дивіться стрічки з Андрієм Ісаєнком та підтримуйте український кінематограф, який вражає своїх глядачів навіть у час великої війни.