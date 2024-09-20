Реабілітується після важкого поранення: де зараз актор театру та кіно Андрій Валенський

Український актор Андрій Валенський зіграв понад 50 ролей у кіно та виступав на сценах Харківського та Київського театрів. У 2024 році він вступив до ЗСУ, а у боях у Донецькій області зазнав поранення.

Андрій Валенський – зірка серіалів "Слуга народу", "Останній яничар", "Поганий хороший коп", "Розтин покаже" та інші. У матеріалі Кіно 24 читайте про те, де зараз та як відновлюється Андрій Валенський.

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Де зараз Андрій Валенський

Влітку 2024 року Андрій Валенський зазнав важких поранень у Донецькій області – це черепно-мозкова травма, контузія, множинні переломи та опіки.

Я працював із напарниками у бліндажі – і по нас було пряме вручання 152-міліметрового снаряда… Після такого не виживають. Те, що я вижив, – ніяк не можна пояснити логічно, це чисте диво,

– сказав Андрій в інтерв'ю "Детектору медіа".

Українські актори не проігнорували поранення колеги: Римма Зюбіна, Олеся Жураківська, Андрій Ісаєнко, Ірма Вітовська організували збір на лікування.

Андрій Валенський пройшов лікування у Києві, а зараз він проходить реабілітацію у Львові. За словами актора, стан у нього стабільний. У стегно вшили титановий штир, цю ногу потрібно розробляти. Він вже починає ходити.

Крім того, Валенський планує пластичну операцію, адже обличчя теж постраждало від поранення. За іншу діяльність він наразі не береться, адже "достатньо того, що живий".

Шлях Андрія Валенського в армії

Актор з початку повномасштабної війни працював у Черкасах, де викладав акторську майстерність. Перед одним із занять він зайшов до супермаркету: там його зустріли працівники ТЦК і виписали повістку.

Андрій Валенський пройшов ВЛК та вступив до війська. Він пройшов навчання на штурмовика у Британії, актора мобілізували до 5 штурмової бригади. Коли командування дізналось, що Андрій актор, його перевели в оператори дронів.