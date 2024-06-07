Де зараз Анна Лев, український голос "Сімпсонів"

Голос зірок світового кіно та героїв культових анімаційних серіалів Анна Лев – відома українська акторка. У її творчому доробку понад 200 різноманітних ролей.

У матеріалі Кіно 24 читайте більше про діяльність акторки і чи продовжує вона свою кар'єру донині.

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Де зараз Ганна Лев

Акторка виїхала з України через повномасштабне вторгнення. Вона перебувала у Німеччині, де ходила на мітинги та закликала відвідувати їх інших.

До роковин повномасштабного вторгнення Ганна Лев навіть створила пісню "Плету перемогу".

У травні 2024 Анна Лев розповіла, що її запросили бути спікеркою на Міжнародній конференції Вінницького інституту Університету "Україна". Вона продовжує озвучувати мультсеріали та записує привітання голосом Барта Сімпсона.

Коротко про акторку

Ганна Лев народилася у Києві. Свою першу роль вона отримала у 7 років у фільмі "Сталева каблучка". Через роки дівчина знову повернулась у кіно й зіграла епізодичну роль.

У творчому доробку акторки понад 200 ролей. Одними зі знакових вона називає фільм "Позаземний" та серіал Віталька".

У 90-х Ганна Лев спробувала себе у ролі акторки дубляжу. Вона озвучила чимало ролей, найвідомішою є роль Барта Сімпсона та інших героїв цього серіалу. Акторка вважає, що для вдалого озвучування важливо полюбити свій голос та персонажа.

"Я не одразу сприйняла "Сімпсонів" як щось геніальне. Я подумала, що за такі жовті потвори. Я не знала і не розуміла, наскільки глибокий цей фільм. Я полюбила персонаж. Мені казали: "Барт Сімпсон – це нарваний тінейджер." Я кажу: "Ні, у мене Барт Сімпсон – це філософ, це дитя нового покоління, нової генерації, яка по-своєму сприймає цей світ. Вона його освоює." І він у мене дійсно вийшов нормальною прибацаною дитиною", – розповідала акторка.