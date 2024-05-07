Не припиняє інтригувати: де зараз і як змінився актор серіалу "Школа" Богдан Осадчук

Богдан Осадчук – актор та модель. Його популярність стрімко зросла після того, як він зіграв роль Антона (Тохи) Сидоренка в українському серіалі "Школа" на каналі "1+1". Хоча Осадчук з'являвся і в інших кінопроєктах, саме "Школа" принесла йому шалену впізнаваність та прихильність від людей.

Сьогодні Богдан уже зовсім не той хлопець, яким ми пам'ятаємо його із серіалу. Осадчук помітно змужнів та змінився. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз і як живе зірка стрічки "Школа".

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Де зараз і як змінився Богдан Осадчук

Богдана Осадчука також пам'ятають завдяки його тривалому роману зі співачкою Анною Трінчер. Вони грали пару у серіалі "Школа" та були разом і в реальному житті. Їхні стосунки тривали близько 2 років.

Зараз Богдан Осадчук проживає в Києві, працює як модель і актор. Він серйозно взявся за кар'єру й пішов навчатись, знімається у фільмах та бере участь у виставах разом із провідними українськими акторами.

Громадянська позиція Богдана Осадчука

На початку великої війни Богдан зробив публікацію, де розставив всі крапки. Він підтримує Україну та пишається тим, що живе у цій країні.

Ми змогли за лічені години зробити те, що не змогли за 31 рік, стати одним цілим, я вважаю що це вже величезний крок до перемоги над зомбованою країною. Хоч вона у декілька разів більша за нашу неньку, але у багато тисяч разів слабша. Я пишаюсь, що я – українець, що виріс на землі незламних людей, дякую долі, що саме тут я можу бути вільною людиною з правом на свою думку,

– написав Осадчук.

Він став одним із тих українських знаменитостей, які долучилися до акції на підтримку захисників Маріуполя, які й досі перебувають у полоні. Серед інших знаменитостей, які взяли участь, були Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Ірина Сопонару, Ірина Кудашова та Ольга Атанасова.

Актори опублікували фотографії у футболках з написом Free Azovstal Defenders (Звільніть захисників Азовсталі) – саме під цим хештегом можна долучитися до акції у соцмережах.

Особисте життя Богдана Осадчука

Богдан часто інтригує прихильників фото з колегою із серіалу "Школа", щоправда, не з Анною Трінчер, а з Іриною Кудашовою.

Це призвело до питань від фанатів актора, чи є між ними романтичні стосунки. Та Ірина розвіяла усі міфи, заявивши, що вони всього лише друзі.

Невідомо, чи перебуває Богдан у стосунках, однак, очевидно, що прихильниць у цього харизматичного хлопця чимало.