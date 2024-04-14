Зник із соцмереж і не виходив на зв'язок: де зараз зірка "Школи" Данило Черкас
Ще під час зйомок у серіалі "Школа" Данило Черкас став відомим блогером. Роль Дані Гармаша підвищила його популярність, і у 2020 році він створив TikTok-проєкт "uLove Home", у якому брали участь 15 українських блогерів.
Після початку повномасштабної війни майданчик, розташований у Гостомелі, було повністю зруйновано. А Данило Черкас зник із соцмереж і не виходив на зв'язок. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз актор і що каже про війну.
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Де зараз Данило Черкас
Данило Черкас надовго зник з соціальних мереж і взагалі не підтримував зв'язок з підписниками протягом близько року.
Улітку 2023 року актор повернувся в інстаграм, оголосивши про перехід на українську мову і визнаючи, що шкодує за колишнє спрямування на російський контент і використання російської мови.
Я народився у Сіверськодонецьку. Коли Росія напала на Україну у 2014 році, я ховався з родиною по підвалах, був змушений покинути домівку та будувати нове життя. Чи розумів я тоді що відбувається? Вже зараз розумію, що ні. Нас формує наше оточення. А ми слухали російські пісні, дивилися російських блогерів та розмовляли російською мовою. Складалося враження, що це — норма. Світ мовчав, а хаос в моїй голові витісняв страшні спогади. Чи соромно мені за це? Так. Чи хотів би я це виправити? Двічі так. Чи можу я повернутися у часі? Ні,
– написав у своїх соцмережах Данило.
Наразі 26-річний актор не розкрив місця свого перебування, але, ймовірно, перебуває поза межами України.
Біографія Данила Черкаса
У 2014 році він переїхав до Києва, де розвивав свій власний блог. Протягом 2016-2017 років він активно відвідував кастинги, брав участь у реаліті-шоу та знімався в музичних кліпах.
У 2018 році отримав головну роль у серіалі "Школа" і грав в ньому протягом двох наступних сезонів. Ця робота принесла йому всеукраїнську славу та популярність.
У 2019 році він знявся у вебсеріалі "Київська зірка 2" у головній ролі.
У 2020 році він заснував найбільший TikTok-house в Україні – "uLove Home", який об'єднав 15 блогерів, 10 з яких мали понад 1 мільйон підписників, і загалом проєкт мав аудиторію у 25 мільйонів та генерував 500 мільйонів переглядів щомісячно. Ініціатива знаходилася у Гостомелі, але була знищена російською армією після повномасштабного вторгнення.