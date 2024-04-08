Де зараз актор Денис Роднянський, який зіграв батька Жені у "Сватах"

Дениса Роднянського найбільше пам'ятають завдяки ролі Максима Ковальова у "Сватах". Акторський склад цього серіалу по-різному відреагував на повномасштабну війну. Як це зробив Роднянський – дивіться далі.

Денис Роднянський – відомий український актор та режисер. Про його життя зараз дізнавайтесь у матеріалі Кіно 24.

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Де зараз Денис Роднянський

Кілька останніх дописів актора свідчать про те, що він перебуває у Лондоні. Він не так часто виходить на зв'язок, але наприкінці березня засвітився на заході спільноти Talented U. Це українсько-британська асоціація, яка має на меті підтримувати розвиток українських кіномитців та зірок і продовжувати розвиток їхньої кар'єри.

У вересні Денис Роднянський побував на виставі "Чоловік моєї дружини", що пройшла теж у Лондоні з Володимиром Горянським та Олесею Жураківською.

На початку повномасштабного вторгнення Денис Роднянський підтримав Україну. Він долучався до допомоги актору Михайлу Жоніну та створив з друзями фонд Help Ukraine.

Ті з вас, хто досі підтримує, поважає та розділяє погляди свого клятого царя, – мої особисті вороги. Саме завдяки вашій підтримці цей маніяк прийшов до мене додому з війною. Прямо зараз б'ють ракетами по Києву! Прямо зараз мільйони людей проклинають цю тварину, і всіх вас. Вам це ніколи не пробачать! Горіти з ним у пеклі!

– звертався актор до російської інтелігенції.

Що відомо про артиста

Денис Роднянський народився в Донецьку. Навчався на режисерському факультеті у Київському університеті Карпенка-Карого. У 2002 році він зняв документальний фільм "Вчитель співу", його відзначили на Київському кіновідеофестивалі "Відкрита ніч". До того ж стрічка взяла участь у конкурсній програмі Каннського відеофестивалю 2003 року.

Денис Роднянський зіграв у понад 40 фільмах і серіалах. Це такі стрічки: