Сім'я – за кордоном, а він – в Україні: як зараз живе актор серіалу "Зв'язок" Дмитро Вівчарюк

Український актор театру і кіно Дмитро Вівчарюк родом з Києва. Він грає у "Дикому театрі", знімається у рекламах та кіно. Чоловіка, зокрема, можна побачити у серіалах "Зв'язок", "Віталька", "Встигнути до 30" та у фільмі "Довбуш".

Дмитро – актор за освітою, адже закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Навчався на спеціальності "Актор драматичного театру і кіно", а саме на курсі української акторки та театральної педагогині Валентини Зимньої. Більше про життя Вівчарюка розповість Кіно 24.

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Як Дмитро Вівчарюк зустрів повномасштабне вторгнення

У нещодавньому інтерв'ю Дмитро Вівчарюк поділився, що 24 лютого 2022 року додому повернувся лише вночі, оскільки був на дні народженні. Заснув, але прокинувся вже о п'ятій годині ранку, коли почали обстрілювати аеропорт "Жуляни". Річ у тім, що сім'я актора на той момент жила недалеко від нього.

Ми намагалися не передавати хаос дітям. Просто сказали зібрати речі у наплічники, поснідали й на автобусі з фірми мого брата я відправив родину на Захід України. Потім приїхав сам, відвіз на кордон, і так моя сім'я зараз у Німеччині. Синам тоді було три й шість років,

– зазначав Вівчарюк.

Дмитро зізнавався, що скучив за рідними, але не може ризикувати їхнім життям. Актор розуміє, що його можуть забрати на фронт. Зараз вже цього не боїться, але на початку було страшно. До речі, тато чоловіка був на війні протягом 2014-2016 років та навіть отримав складне поранення, але говорив, що люди звикають до всього.

Чим зараз займається Дмитро Вівчарюк

Зараз Дмитро Вівчарюк активно розвиває свою акторську кар'єру. Наприклад, вже цієї осені вийде другий сезон серіалу "Встигнути до 30", де з'явиться актор. Окрім нього, у стрічці ще можна буде побачити Анну Кошмал, Дар'ю Петрожицьку та Анастасію Острейнову. До слова, Вівчарюк разом з Петрожицькою раніше запускав збір для українських військових. За донат від 1000 гривень можна було потрапити на знімальний майданчик.

Багато глядачів знають Дмитра з серіалу "Зв'язок", який вийшов у 2023 році. Навесні цього року, до речі, розпочалися знімання другого сезону, у якому буде й Вівчарюк. У серіалі розповідається про життя українських сімей під час повномасштабного вторгнення. Загалом підіймається питання стосунків, адже велика війна розділила чоловіків з дружинами та дітьми. У стрічці показано, як вони справляються з цим випробуванням.