Після підлої втечі з України: де зараз зрадник Гліб Михайличенко

Український актор театру і кіно Гліб Михайличенко, який після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримував ЗСУ, викликав значний резонанс своєю поведінкою у 2023 році. З’явилася інформація, що він втік до Росії, чим шокував багатьох своїх шанувальників та колег.

Мережа буквально гуділа заголовками про його зрадницьку позицію. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, де зараз перебуває Михайличенко, та як склалося його життя після такого рішення.

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Де зараз Гліб Михайличенко

Гліб Михайличенко, колишній український актор, зараз працює в російській компанії, яка займається створенням комерційних відеороликів та інтерв'ю. У тіктоці він представляє себе як "медіатренера по роботі в кадрі" та веде свою діяльність російською мовою.



Гліб Михайличенко працює в Росії / Скриншот

На його сторінці у фейсбуці досі зазначено, що він працює у Театрі юного глядача на Липках, однак театр спростовує цю інформацію.

Зараз у театральній спільноті поширюється інформація про актора, який переїхав до країни-агресора. Хочемо наголосити, що цей актор переїхав до Росії після того, як завершив роботу в нашому театрі,

– йшлося в заяві театру.



Заява театру / Скриншот

Вчинок Гліба Михайличенка, який втік до Росії, викликав обурення серед багатьох українських акторів та представників культурної спільноти. Зокрема, акторка Римма Зюбіна відкрито висловила своє невдоволення його рішенням.

Для мене здивуванням був Гліб Михайличенко. Його батько – режисер Київського академічного театру юного глядача, мама грає в цьому театрі. І у 2023 році Гліб втік у Росію. Навіть не у 2022, а у 2023. До того їздив з іншими акторами у військові частини. Тепер величезне питання, чи він їздив з концертами, чи ще відстежував позиції наших захисників,

– зазначала в інтерв'ю акторка.

Як саме артист-зрадник виїхав з України невідомо, проте він міг зробити це лише незаконним чином.

Хто такий Гліб Михайличенко

Глібу Михайличенку 26 років, і він народився в Києві в родині театрального режисера Максима Михайличенка. У 2019 році Гліб закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого. Після закінчення університету він розпочав свою акторську кар'єру в театрі та почав зніматися в українських серіалах.

Серед його акторських робіт можна відзначити ролі в таких проєктах, як "Кохання без гальм", "Спадкоємиця мимоволі" та "Жіночий лікар-3". Гліб активно розвивав свою кар'єру, отримуючи визнання за талант і акторську майстерність. Однак, його вибір покинути Україну та переїхати до Росії у 2023 році кардинально змінив його репутацію та спричинив широкий резонанс серед колег і глядачів.