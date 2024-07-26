Після успіху в "Я, Побєда і Берлін": чим зараз займається актор Іван Бліндар, що зіграв Скрябіна

Український актор театру та кіно Іван Бліндар народився в Івано-Франківську. Закінчив Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету. Зокрема, здобував освіту у театральному відділенні.

Іван є актором Національного Івано-Франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Його також можна побачити у популярному українському фільмі "Коли падають дерева". Однак багато глядачів дізналися про чоловіка після виходу стрічки "Я, Побєда і Берлін", де він зіграв молодого Кузьму Скрябіна. Фільм за однойменною повістю музиканта завоював прихильність людей. Як зараз живе Бліндар, розповість Кіно 24.

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Іван Бліндар у ролі Кузьми Скрябіна у фільмі "Я, Побєда і Берлін"

Фільм "Я, Побєда і Берлін" українські глядачі побачили у березні цього року, однак його почали знімати ще у 2020 році. Прем'єру були змушені відкласти через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Режисеркою стрічки стала Ольга Ряшина, а знімання проходили у Києві, Львові та Берліні.

В одному з інтерв'ю Іван Бліндар ділився, що спершу на роль взяли іншого актора, проте з ним не змогли домовитися. Згодом було багато проб, а лише потім – довгоочікуване затвердження. Іван передивлявся інтерв'ю Кузьми, аби якнайкраще передати на екрані його особистість та особливості поведінки й характеру.

Я поїхав туди, де Кузьма зростав, творив, просто подихати тим самим повітрям. А на могилу обов'язково мав заїхати: помолитися, вшановуй пам'ять. Це якісь сакральні речі,

– розповідав актор.

Чим зараз займається Іван Бліндар

Івана Бліндара часто можна побачити у виставах Івано-Франківського Драмтеатру. Зокрема, у таких: "Ромео і Джульєтта", "Енеїда", "Солодка Даруся", "Гамлет", "Гуцулка Ксеня", "Калігула", "На Західному фронті без змін". Вже восени розпочнеться новий сезон, тож глядачі знову зможуть насолодитися грою акторів.

З інстаграму актора також видно, що зараз він активно волонтерить, зокрема долучається до зборів для військових. Крім того, Іван нещодавно знімався в ютуб-проєкті "Культурна оборона". З підписниками він також завжди ділиться кадрами з різних фотосесій, яких у Бліндара чимало. Після гучної прем'єри фільму "Я, Побєда і Берлін", актор став менше з'являтися у медіапросторі. Однак ми щиро сподіваємося, що незабаром зможемо знову побачити Івана в українських фільмах, серіалах або інших цікавих проєктах.