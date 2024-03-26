Виїхала через війну і захистила "хороших росіян": де зараз та як живе акторка Катерина Кістень

Катерина Кістень – відома українська акторка театру та кіно і телеведуча. На її рахунку сотні фільмів та серіалів, ролей та кастингів. Катерина може зіграти абсолютно різних персонажів, тому ніколи не є скучною для глядача.

Її кар'єра могла б і далі стрімко розвиватись, якби не велика війна, яка зруйнувала мрії та плани багатьох. Акторці довелось виїхати з країни й шукати себе у чужому місті.

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Де зараз Катерина Кістень

Українська акторка Катерина Кістень понад два роки проживає у Швеції, куди вона переїхала через велике вторгнення Росії в Україну. Зірка серіалу "Коли ми вдома" оселилася у Стокгольмі, де велика кількість росіян.

Проживаючи там, Кістень розповідала, що поважає тих російських колег, які залишили свою країну та висловлюють чітку позицію стосовно війни. Водночас вона засуджує тих, хто залишився у країні окупанта.

Вони страждають більше, ніж ми тут (у Швеції – Кіно 24), тому що це їх стосується більше, ніж будь-кого. Вони всі несуть за це внутрішню відповідальність. Вони всі включилися в роботу гуманітарну. Я просто постійно бачу ці очі, і я не можу цій людині сказати: "Гей ти, руський". Я на такому рівні не можу, людському,

– сказала Катерина.

Цим вона дещо обурила своїх прихильників, однак є і ті, які подякували Катерині за її відвертість.

А проте, переглянувши соціальні мережі відомої акторки, можна зрозуміти, що її позиція стосовно війни є виразною. Навіть за межами країни вона активно підтримує зв'язок з Україною, публікуючи відомості про збори та закликаючи до єдності й сміливості.

Катерина Кістень зробила багато для українських дітей, які опинилися в Стокгольмі в ролі біженців, надаючи їм підтримку та допомагаючи людям, які перебували у скрутній ситуації. Крім того, вона активно просувала правду такою, якою вона є, а не лише так, як показують по телебаченню за кордоном.

Навіть у нових умовах Катерина знайшла можливість продовжувати свою кар'єру. Зокрема, зараз Кістень часто грає голі у виставах, а зовсім скоро на екрани вийде стрічка, у якій вона знялась "Лишайся онлайн".

Ще на етапі початку великої війни вона знялась у серіалі, де виконала епізодичну роль матері окупанта. Катерина визнає, морально це було вкрай важко, окрім того, це був абсолютно новий досвід роботи за кордоном, але пишається тим, що змогла справитися і з цим випробуванням.

Стрічки, у яких знялась Катерина Кістень

Акторка знялась у великій кількості українських фільмів та серіалів. Ось список стрічок, які варто подивитись:

"Моя улюблена Страшко"

"Рідня"

"Лишайся онлайн"

"Таємниця Марії"

"На лінії життя" та інші.

Дедалі частіше Катерину можна побачити, зокрема, на сцені театру. Але, сподіваємось, зовсім скоро акторка знову з'явиться на українських екранах.