Його важко впізнати: де зараз і як змінився Євген Капорін, який зіграв роль Льохи у "Сватах"

Усі знають Євгена Капоріна за роллю Льохи в серіалі "Свати". Його герой – незграбний і кумедний хлопець, який постійно втрапляє у смішні ситуації.

Проте сьогодні Євген Капорін зовсім не схожий на свого персонажа. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз перебуває актор, чим займається та як змінився.

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Де зараз і як змінився Євген Капорін, який зіграв роль Льохи у "Сватах"

Євген Капорін зіграв роль дорослого Льохи та коханого Каті в серіалі "Свати". Сьогодні актору вже 39 років, і він давно не той юний хлопець із серіалу.

Після початку повномасштабної війни Євген активно займається волонтерською діяльністю, є членом правління благодійного фонду, який допомагає ЗСУ та переселенцям.

Втім, він також потрапив у мовний скандал: на початку вторгнення зізнався, що не вважає російську мову "мовою окупантів" чи "мовою Путіна". І хоча актор не бачить перешкоди у використанні російської мови в українському медіапросторі, з 2024 року в його соцмережах дедалі частіше з'являються дописи українською, а російською – дедалі рідше.

Сьогодні Євген працює медіатренером, є засновником акторської школи та допомагає зростати як людям, так і бізнесам. Його внесок у підтримку України – справді цінний: з перших днів війни актор активно долучився до допомоги військовим і тим, хто найбільше потребує підтримки.

До речі, ми також показали, де зараз актор, який зіграв роль харизматичного Адама у 1 сезоні серіалу "Кава з кардамоном".