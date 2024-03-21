Грає у виставах та підтримує Україну: де зараз акторка Любава Грешнова

Відома акторка Любава Грешнова протягом багатьох років жила на дві країни. Однак після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну, акторка розірвала усі зв'язки з країною-агресоркою.

Любава Грешнова відверто розповідала, чому вона знімалася у Росії. Читайте в матеріалі Кіно 24, де зараз відома акторка та чим вона займається після початку великої війни.

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Як зустріла війну Любава Грешнова

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, Любава у своїй соціальній мережі висловила свою позицію. Вона підтримала Україну та розповідала у інстаграм про війну, яку розв'язала Росія.

Наприкінці 2023 року в інтерв'ю акторка розповіла, як виїжджала з Росії зі своїм чоловіком – актором Михайлом Пшеничним та з їхнім сином.

За її словами, Росію вони покинули на 3 – 4 день від початку війни. Згодом, подолавши довгий шлях, акторка з сім'єю опинилися у Варшаві.

Якийсь час Любава волонтерила у столиці Польщі. Так, в своєму інстаграмі акторка поділилася світлиною, на якій видно волонтерську діяльність акторки.

Ми зі всім справимося, ми все зможемо. Кожен із нас зараз сильніше, ніж це можливо. Я так пишаюся цим бейджем…,

– написала акторка.

Чим займається акторка

В серпні 2022 року Любава Грешнова розповіла в своєму інстаграмі, що вона зіграла у благодійній виставі "Коти-Біженці". Як вона зазначила, ці вистави були для діток з України.

Згодом акторка повідомила про те, що вона попрацювала в англійському проєкті.

"Маю честь працювати в англійському проєкті, який розповідає про війну в Україні, про наші внутрішні муки і про те, який всесвіт всередині тих, хто проживає війну...", – розповіла Любава.

На початку січня 2023 року Любава Грешнова анонсовувала нову виставу за її участі, яка мала відбутися у Варшаві, – "Все можливо".

Згодом акторка повідомила про ще одну виставу, в якій вона зіграла разом з своїм чоловіком актором Михайлом Пшеничним та Катериною Кузнєцовою, яка теж з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала з території країни-агресорки. Йдеться про виставу "Щасливий день".

Також акторка багато в інтерв'ю розповідала про гастролі Україною.

Зараз у нас тур – кожного дня нове місто України. Ввечері граємо виставу, ночуємо в готелі, вранці їдемо в інше місто. "Дивовижна божевільна" – це вистава, яку створили ще рік тому. Граю я і актор Володимир Заєць. Ще є у нас вистава "Щасливий день". З нею, до речі, у нас запланований тур Америкою та Ізраїлем. Там ми граємо разом з Катериною Кузнецовою та моїм чоловіком – актором Михайлом Пшеничним,

– розповіла акторка в інтерв'ю наприкінці грудня 2023 року.

Вже цьогоріч в лютому Любава розповіла своїм підписникам про початок їхнього туру Ізраїлем з виставою "Щасливий день".

"Ми перші, хто привіз україномовну виставу в цю прекрасну та сміливу країну. Попереду багато зустрічей з нашими українцями, багато обіймів та спілкування", – сповістила акторка.

В інтерв'ю виданню Oboz.ua акторка привідкрила завісу та розповіла, де вона осіла.

"На жаль, поки ніде. Через те, що кіно в Україні поки знімається дуже мало, то основна наша діяльність – театральна, гастрольна. Якщо брати стандартний місяць, то якийсь час живу в Варшаві, ще частину – в Україні, і ще якийсь час їжджу по Європі з виставами. Останні три місяці (станом на грудень 2023 року – Кіно 24) – виключно в дорозі. Це дуже складно, вже мрію десь осісти, але поки такої можливості немає" – зазначила Любава Грешнова.