Наталія Сумська – ікона українського театру: де зараз акторка та чи помирилась із рідною сестрою
- Наталія Сумська святкує свій 69-й день народження.
- Акторка примирилася зі своєю сестрою Ольгою Сумською після тривалих напружених стосунків.
- Наталія особливо радіє виступам для військових, відчуваючи важливість свого служіння театру.
Наталя Сумська уже багато років тому стала іконою українського театру та кіно. Сьогодні, 22 квітня, вона відзначає свій День народження.
Акторці виповнилось 69 років. У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо, де зараз артистка, як змінилось її життя та чи вдалось знайти спільну мову із рідною сестрою Ольгою Сумською.
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Як змінилось життя Наталії Сумської та де зараз акторка
Наталя Сумська – народна артистка України, яка вже понад сорок років не перестає вражати глядачів своєю майстерністю. Вона стала справжньою іконою українського театру та кіно, втіленням глибини, таланту й відданості мистецтву.
Вона зізнавалась, що сьогодні неабияк радіє, коли, стоячи на сцені, бачить у залі військових. У такі моменти відчуває своє служіння театру по-особливому важливим.
Театр – як ліки, як рятунок, як терапія. Коли до нас на виставу приходять військові – для мене це подія. Я відчуваю єднання, потужний обмін енергією,
– ділилася Наталя.
Втім, її життєвий шлях не був позбавлений труднощів. Тривалий час стосунки з рідною сестрою, акторкою Ольгою Сумською, залишалися напруженими. Проте, попри всі розбіжності, сестрам вдалося примиритися.
Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Господь нас єднає заради миру в родині – це найголовніше. Наталка – моя друга мама, хоч би що там було. Вона – моя хресна мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона – неймовірна, талановита, і нехай Господь нас єднає якомога більше і частіше скрізь,
– розповіла Сумська молодша.
Наразі Наталія продовжує працювати на сцені на знімальних майданчиках. Вона залишається вірною сцені театру імені Івана Франка, де її вистави збирають аншлаги.