Де зараз Ніна Ніжерадзе, народна артистка України з грузинським корінням

Ніна Ніжерадзе народилася в Грузії, а навчалася в Росії. Та вже близько 30 років вона працює в Україні. Чим ще відома акторка - дивіться далі.

Ніна Ніжерадзе народилася в місті Поті, що у Грузії, пише Кіно 24. Вона навчалась у Державному інституті театрального мистецтва у Москві.

До слова Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

15 років акторка працювала у Київському академічному театрі драми і комедії. З 1995 Ніна Ніжерадзе працює у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. У 2009 році акторка отримала звання народної артистки України.

Особисте життя акторки

Ніна Ніжерадзе познайомилась з майбутнім чоловіком Віктором Сарайкіним в інституті. Спершу студент не наважувався підійти до дівчини, адже вона старша від нього на 4 роки. Але з третього курсу пара перебуває разом.

Їхнє спільне життя не було безхмарним. Віктор спершу знімався лише у масовці та не отримував ролі. Конкуренція у парі могла стати на заваді їхній сім'ї. Та їм вдалось домовитися, що вони не конкуруватимуть і ділитимуть обов'язки в побуті порівну.

Згодом подружжя спіткали проблеми Сарайкіна з алкоголем. Ніні радили покинути чоловіка, але вона його підтримувала. Так в актора стався професійний перелом і він теж став отримувати ролі у відомих фільмах. До слова, у Віктора Сарайкіна є звання Заслуженого артиста Росії. Однак він досі є актором театру та кіно в Україні.



Ніна Ніжерадзе та Віктор Сарайкін у виставі "Пізанська вежа" / Фото з сайту театру

Де зараз Ніна Ніжерадзе

На своїй сторінці у соцмережах Ніна Ніжерадзе здебільшого публікує привітання зі святами та квіти. Вона не розповідає про свою діяльність та особисте життя.

Та судячи з афіш театру Лесі Українки, Ніна Ніжерадзе продовжує там працювати і з'являтися у виставах. Зокрема, 2 травня відбудеться вистава "Цвіт жакаранди". Це драма на дві дії, історія про любов та вибір між правдою і брехнею.



Ніна Ніжерадзе у виставі "Цвіт жакаранди" / Фото з сайту театру

Фільмографія Ніни Ніжерадзе