Годі впізнати: де зараз і як змінилася зірка "Київ вдень та вночі" Оксана Аврам

Оксана Аврам здобула шалену популярність та цілу армію прихильників завдяки серіалу "Київ вдень та вночі". Скромна й щира, вона настільки припала до душі глядачам, що вони стали вважати її найдобрішою та найпозитивнішою героїнею та хвилюватись за її подальшу долю.

Однак після завершення реаліті акторка зникла з екранів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, де зараз, як живе та який вигляд має Оксана Аврам.

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Де зараз Оксана Аврам

Подібно до того, як змінюється героїня Оксани у серіалі "Київ вдень та вночі", змінилася і сама акторка. Тепер вона не просто скромна дівчина зі Львова, а справжня столична леді, яка живе своє найкраще життя. Оксана більше не знімається в кіно, натомість знайшла новий спосіб залишатися на зв'язку зі своїми шанувальниками.

Зараз акторка активно веде свій інстаграм, де часто публікує яскраві фотографії зі свого життя та ділиться тим, що відбувається у її буднях. Її сторінка сповнена позитивних моментів, що відображають її стиль і настрій.

У її публікаціях часто можна побачити роздуми про життя, плани на майбутнє та навіть філософські міркування. Оксана не боїться бути відвертою з підписниками, розповідаючи про те, що її надихає та мотивує. Її щирість і відкритість допомагають їй залишатися близькою до своїх шанувальників, створюючи відчуття, що вони проживають ці моменти разом із нею.

Вона продовжує залишатися впізнаваною та улюбленою для багатьох, навіть за межами екрана, показуючи, що зміни можуть бути захопливими та позитивними.

Громадянська позиція Оксани Аврам

Акторка активно висловлює свою позицію в соціальних мережах, відкрито говорить про жорстокі події в Україні та засуджує російську агресію. Вона не залишається байдужою до ситуації, яка склалася, і використовує свою популярність, щоб привернути увагу до важливих питань.

Львів. Він готовий до всього. як і його жителі. Днями читала, як русня зловтішалась, що бомбили Львів. Писали, що ми "розсадник нацизму" і нас треба було бомбити першими. Наївні раби. Вони можуть випускати скільки завгодно ракет, але дух наш не зламати. Ми вистоїмо. За нами правда, за нами перемога,

– пише Оксана.

Ба більше, нещодавно вона та інші актори серіалу "Київ вдень та вночі" знову згуртувались, цього разу задля благодійної та важливої справи. Вони організували збір коштів для підтримки бійців полку Азов. Ця ініціатива стала справжнім прикладом єдності та солідарності серед акторів та їхніх шанувальників.

Чимало людей, які обожнювали цей серіал та його героїв, підтримали збір та долучилися до благодійної справи. Вони активно поширювали інформацію про збір, робили внески та підтримували ініціативу в соціальних мережах. Завдяки їхнім зусиллям акторам буде легше зібрати значну суму коштів для допомоги бійцям, які захищають Україну.