Де зараз і як змінилась зірка "Кави з кардамоном" Олена Лавренюк

Дебют Олени Лавренюк у кіно відбувся у 2008 році, коли вона виконала свою першу роль у стрічці "13 місяців". З того часу актриса знялася у кількох популярних серіалах, серед яких "Кохаю, тому що кохаю", "Жіночий лікар 2", "Замовлення на одного" та "Ніколи не буває пізно".

У 2021 році відбулася прем’єра костюмованої драми "Кава з кардамоном", у якому акторка зіграла роль Анни. У матеріалі Кіно 24 дізнайтеся, як зараз виглядає та живе Олена Лавренюк.

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Де зараз Олена Лавренюк

Олена – мама двох дітей і актриса. Зараз вона активно грає в театрі та подорожує. Судячи з її соцмереж, Олена нещодавно подорожувала Америкою. Вона активно популяризує правду про російську агресію, привертаючи увагу до цієї теми своєї закордонної аудиторії.

Також Олена грає у виставі "Егоїстки". Акторка каже, що ця вистава відволікає від сьогодення. Попри те, що це комедія, і на перший погляд здається легким жанром, насправді в ній закладено багато глибоких смислів, які треба вміти побачити. До того ж спектакль дуже жіночний, з чудовим музичним супроводом і відмінною акторською грою.

Олена Лавренюк в серіалі "Кава з кардамоном"

Серіал знятий за мотивами відомого роману Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону". Це зворушлива історія про заборонене кохання молодої українки до значно старшого одруженого польського шляхтича. Події розгортаються у Львові в XIX столітті.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисерка стрічки "Кава з кардамоном" зауважила, що у серіалі головна героїня, роль якої зіграла Олена, не постає в образі жертви, а як самодостатня особистість, яка поважає себе. У стрічці ви побачите неймовірні вбрання та чарівні образи героїв, адже художником з костюмів став Дмитро Курята, який розробляв вбрання для героїв серіалу "Кріпосна".