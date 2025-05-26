Де зараз Ольга Сумська, яка знялася у фільмі "Песики", що вийшов на Netflix

Ольга Сумська – одна з найвідоміших українських акторок, телеведуча та громадська діячка, яка вже понад три десятиліття залишається в центрі культурного життя країни. Її творчий шлях охоплює численну кількість ролей у театрі та кіно, які так полюбилися українцям.

Народна артистка України продовжує активно працювати в кіноіндустрії. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі Кіно 24.

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Де зараз Ольга Сумська

За останні два роки акторка знялася в кількох фільмах, які досить високо оцінили українські прихильники. Так, Ольга з'явилася у відомій комедії "Песики", що вийшла на Netflix, де її героїня стикається з магічною ситуацією, та в сімейному фільмі "Збори ОСББ", який розповідає про пригоди мешканців будинку під час зимових холодів.

Крім акторської діяльності, Сумська гастролює різними містами України. Артистку наразі можна побачити у таких театральних виставах: "Повернення блудного батька", "Наші Кайдаші", "Дорослі забави" та "Брешемо чисту правду". Що цікаво, нерідко перед цими концертами відбуваються благодійні аукціони, кошти з яких йдуть на потреби Збройних Сил України.

В особистому житті артистки також відбулися важливі події. У травні цього року вона відзначила 29-річчя шлюбу з актором Віталієм Борисюком, поділившись архівними весільними кадрами з шанувальниками.

Також Сумська зізналася, що помирилася зі своєю старшою сестрою, з якою тривалий час не спілкувалася. За словами акторки, усі суперечки та конфлікти з рідною людиною залишилися в минулому.

Нехай Бог нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя – моя друга мама, хоч би що там було. Вона моя хрещена мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона неймовірно талановита,

– поділилася Ольга.

Українська акторка активно ділиться новинами зі свого життя у своїх соціальних мережах, зокрема в Instagram, де має близько 720 тисяч прихильників. Ольга Сумська нині продовжує тішити глядачів новими ролями у кіно та громадською діяльністю.