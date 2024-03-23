Залишилася без нічого та жила в театрі: де зараз акторка "Скаженого весілля" Поліна Василина

У 2018 році молода українська акторка Поліна Василина здобула популярність завдяки комедії "Скажене весілля". Після успішного проєкту її кар'єра почала набирати обертів, однак війна змусила тимчасово поставити усе на паузу.

Попри труднощі, акторка знайшла в собі сили працювати та донатити. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз і чим займається Поліна Василина.

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Де зараз Поліна Василина

Акторка зізнається, що повномасштабна війна неабияк повпливала на її життя. Поглянувши на фотографії в соцмережах, можна зробити висновок, що минулий рік виявився дуже успішним для Поліни Василини, але це не зовсім так.

Вона знялася у двох закордонних серіалах та одному вітчизняному, активно працювала в театрі, ходила на тренування, проводила час з друзями й брала участь у захопливих фотосесіях. Проте ніде не згадується про те, якою ціною для неї обійшлося все це.

Зараз я ніде і ніхто. Коли почалася війна, як і більшість моїх колег залишилася без роботи, в кіно не знімалася. Про акторів починають писати або у зв’язку з новим проєктом, або коли щось відбувається в особистому житті. В мене зараз ні там, ні там – нічого. Увесь минулий рік займалася виживанням у прямому й переносному сенсі,

– відверто поділилась Поліна.

Якщо деякі із її колег мали, окрім кар'єри у кіно, ще якийсь бізнес, акторці довелось шукати за що жити. Після того, як у 2020 році Поліну пограбували важко було налагодити свій фінансовий стан: спершу – пандемія, потім – війна.

23 лютого я закінчила зйомки в одному проєкті. Зі мною мали розрахуватися. Але наступного дня в нашому житті все змінилося, все пішло не по плану. На жаль, в мене немає ніякого бізнесу, який приносить додатковий дохід, – декого з акторів це врятувало. Не було й фінансової подушки. Тож довелося шукати, за що жити. Мовчу вже про те, що ще потрібно було хоч трохи донатити на ЗСУ,

– розповіла Василина.

Акторка зізнається, тоді було дуже важко. Поліні доводилось жити у знайомих, а згодом навіть у театрі. Лише тепер кар'єра і життя акторки потрохи починає налагоджуватись.

Вона веде сторінку у соцмережах, де відверто ділиться своїми роздумами, знімається у деяких проєктах, долучається до зборів для ЗСУ. Зараз акторка зосереджена на роботі у театрі й сподівається, що скоро знову може зніматись у кіно. Поліна Василина працює над собою, психологічним станом та зовнішнім виглядом – усе для того, аби знову відчути смак життя.

Фільми та серіали, у яких можна побачити Поліну Василину

"Встигнути до 30"

"Джордан'96"

"Скажені сусіди. Нові історії"

"Сини щасливої жінки"

"Скажені сусіди"

"Дільничий з ДВРЗ: Операція "Новий рік""

"Трикутник долі"

"Сашка"

"Скажене весілля"

Список можна іще продовжувати. Та, сподіваємось, зовсім скоро ця добірка поповниться новими стрічками, у яких зніметься Поліна Василина.