Готується до свого ж похорону: де зараз і як виглядає важкохвора Шеннен Догерті

Раніше Шеннен Догерті була відома завдяки своїй ролі в серіалі "Всі жінки – відьми", яка принесла їй світову популярність. У серіалі вона виконувала роль старшої сестри Прю, що володіла здатністю переміщати предмети силою думки.

Проте після третього сезону вона покинула шоу через конфлікти з колегами. Шеннен Догерті відома була, як одна з найскандальніших акторок Голлівуду, але з часом ця репутація змінилась.

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Де зараз Шеннен Догерті

Після того, як знаменита акторка дізналась про своє онкологічне захворювання, її життя раптово зазнало кардинальних змін.

Починаючи з 2015 року, Шеннен Догерті публічно розповіла про свій діагноз раку молочної залози та складність лікування.

Після невеликого періоду ремісії хвороба повернулася, і наразі вона перебуває на 4-й стадії раку з метастазами. Шеннен приймає експериментальну терапію та сподівається на позитивний результат.



Шеннен Догерті після операції / Фото з інстаграму акторки

Щоправда, попри сподівання на краще, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" відверто висловлює свої думки про смерть. Шеннен поділилася, що наразі найбільше переймається за свою маму. Акторка бажає спростити їй життя у випадку втрати, тому вирішила самостійно підготуватись до свого похорону.

Фільмографія Шеннен Догерті

"Фортеця"

"Шоу Келлі Кларксон"

"Беверлі Гіллз 90210"

"Будинок моїх кошмарів"

"Рівердейл"

"Рівердейл": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Челсі"

"Нова норма"

"Палаючі пальми" та інші.

Дивіться фільми та серіали з Шеннен Догерті та підтримайте важкохвору акторку у складний період її життя.