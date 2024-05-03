Готується до свого ж похорону: де зараз і як виглядає важкохвора Шеннен Догерті
Раніше Шеннен Догерті була відома завдяки своїй ролі в серіалі "Всі жінки – відьми", яка принесла їй світову популярність. У серіалі вона виконувала роль старшої сестри Прю, що володіла здатністю переміщати предмети силою думки.
Проте після третього сезону вона покинула шоу через конфлікти з колегами. Шеннен Догерті відома була, як одна з найскандальніших акторок Голлівуду, але з часом ця репутація змінилась.
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Де зараз Шеннен Догерті
Після того, як знаменита акторка дізналась про своє онкологічне захворювання, її життя раптово зазнало кардинальних змін.
Починаючи з 2015 року, Шеннен Догерті публічно розповіла про свій діагноз раку молочної залози та складність лікування.
Після невеликого періоду ремісії хвороба повернулася, і наразі вона перебуває на 4-й стадії раку з метастазами. Шеннен приймає експериментальну терапію та сподівається на позитивний результат.
Шеннен Догерті після операції / Фото з інстаграму акторки
Щоправда, попри сподівання на краще, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" відверто висловлює свої думки про смерть. Шеннен поділилася, що наразі найбільше переймається за свою маму. Акторка бажає спростити їй життя у випадку втрати, тому вирішила самостійно підготуватись до свого похорону.
Фільмографія Шеннен Догерті
- "Фортеця"
- "Шоу Келлі Кларксон"
- "Беверлі Гіллз 90210"
- "Будинок моїх кошмарів"
- "Рівердейл"
"Рівердейл": дивіться онлайн трейлер серіалу
- "Челсі"
- "Нова норма"
- "Палаючі пальми" та інші.
Дивіться фільми та серіали з Шеннен Догерті та підтримайте важкохвору акторку у складний період її життя.