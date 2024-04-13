Має омріяну роботу і цінує все хороше: де зараз Станіслава Красовська

Акторка Слава Красовська відома глядачам завдяки ролям у багатьох фільмах і серіалах. Вона залишилась в Україні з початку повномасштабної війни.

У матеріалі Кіно 24 читайте факти з життя Станіслави Красовської. А також про те, чим вона займається у нинішній час.

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Де зараз Слава Красовська

Слава Красовська зараз активно виступає на сцені Малого театру. Акторку також можна побачити у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя".

Також Слава Красовська є керівницею акторського колективу ARTISTIC. Вона проводить заняття з акторської майстерності для дорослих. Цікаво, що на заняття може приходити людина з будь-яким рівнем підготовки. Кошти з занять акторка перенаправляє на ЗСУ.

Під час війни не останню роль в її житті відіграють благодійні вистави, презентація України за кордоном. У всьому акторка намагається шукати позитив. Вона не лише займається акторством, а ще й танцями, вокалом.

Єдине, що залишається – помічати і цінувати хороше і хороших. Дякувати Всесвіту за людей і події, які не просто так. У мене є омріяна робота і я обожнюю усі її прояви: зніматися в кіно, серіалах і роликах для ютубу, дублювати кіно, грати і репетирувати в театрі, озвучувати аудіокниги, викладати акторство дітям і дорослим,

– розповідала Слава Красовська.

Що відомо про акторку

Станіслава Красовська народилась у Києві. Вона вступила на факультет журналістики, але згодом друг покликав її спробувати сили в театральному. Маючи досвід завдяки театральному класові в київській музичній школі, дівчина вступила у Карпенка-Карого з першого разу.

Вже з 2011 року вона почала зніматися у кіно. Впізнаваність прийшла після ролі психолога-криміналіста Лідії у детективі "Опер за викликом".

Цікаво, що Слава Красовська пробувалась на роль Лідії Шефір у серіалі "Кріпосна", але вона дісталась Ксенії Мішиній.

"Мене обрали на дві ролі та надіслали дві сцени. І коли я їх прочитала та спробувала відіграти, Лідія Шефер мені видалась зрозумілішою. Галя мене злякала, бо я зрозуміла її не до кінця. Тому і на пробах почала грати спочатку Лідію, а другу сцену режисер і не захотів вже дивитися. Через декілька днів мене викликали пробуватися вже на Галю, але в інших сценах. Тоді я в неї закохалася. Якщо чесно, це мої домисли, я фізично завелика для панянки того часу. Сільська жінка могла бути такою високою, статною, а панянки мають бути тендітні", – розповідала акторка.

Фільмографія Станіслави Красовської