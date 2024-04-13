Має омріяну роботу і цінує все хороше: де зараз Станіслава Красовська
Акторка Слава Красовська відома глядачам завдяки ролям у багатьох фільмах і серіалах. Вона залишилась в Україні з початку повномасштабної війни.
У матеріалі Кіно 24 читайте факти з життя Станіслави Красовської. А також про те, чим вона займається у нинішній час.
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Де зараз Слава Красовська
Слава Красовська зараз активно виступає на сцені Малого театру. Акторку також можна побачити у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя".
Також Слава Красовська є керівницею акторського колективу ARTISTIC. Вона проводить заняття з акторської майстерності для дорослих. Цікаво, що на заняття може приходити людина з будь-яким рівнем підготовки. Кошти з занять акторка перенаправляє на ЗСУ.
Під час війни не останню роль в її житті відіграють благодійні вистави, презентація України за кордоном. У всьому акторка намагається шукати позитив. Вона не лише займається акторством, а ще й танцями, вокалом.
Єдине, що залишається – помічати і цінувати хороше і хороших. Дякувати Всесвіту за людей і події, які не просто так. У мене є омріяна робота і я обожнюю усі її прояви: зніматися в кіно, серіалах і роликах для ютубу, дублювати кіно, грати і репетирувати в театрі, озвучувати аудіокниги, викладати акторство дітям і дорослим,
– розповідала Слава Красовська.
Що відомо про акторку
Станіслава Красовська народилась у Києві. Вона вступила на факультет журналістики, але згодом друг покликав її спробувати сили в театральному. Маючи досвід завдяки театральному класові в київській музичній школі, дівчина вступила у Карпенка-Карого з першого разу.
Вже з 2011 року вона почала зніматися у кіно. Впізнаваність прийшла після ролі психолога-криміналіста Лідії у детективі "Опер за викликом".
Цікаво, що Слава Красовська пробувалась на роль Лідії Шефір у серіалі "Кріпосна", але вона дісталась Ксенії Мішиній.
"Мене обрали на дві ролі та надіслали дві сцени. І коли я їх прочитала та спробувала відіграти, Лідія Шефер мені видалась зрозумілішою. Галя мене злякала, бо я зрозуміла її не до кінця. Тому і на пробах почала грати спочатку Лідію, а другу сцену режисер і не захотів вже дивитися. Через декілька днів мене викликали пробуватися вже на Галю, але в інших сценах. Тоді я в неї закохалася. Якщо чесно, це мої домисли, я фізично завелика для панянки того часу. Сільська жінка могла бути такою високою, статною, а панянки мають бути тендітні", – розповідала акторка.
Фільмографія Станіслави Красовської
- "Щоденники темного";
- "Як гартувався стайл";
- "Сашка";
- "Відділ 44";
- "Сторожова застава";
- "Дочки-матері";
- "Опер за викликом";
- "Кріпосна";
- "Місто закоханих";
- "Спадкоємці".