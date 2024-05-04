Від кліпу групи "Ленінград" до свідомої позиції: де нині актор "Жіночого лікаря" Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк – один із найпопулярніших та найбільш затребуваних акторів сучасності. Він здобув шалену популярність завдяки серіалу "Кріпосна", а також знявся у стрічках "Кава з кардамоном" і "Жіночий лікар. Нове життя".
З початком великої війни актор, як і всі свідомі українці, був готовий взяти в руки зброю. Однак він став волонтерити. Дізнайтеся, де тепер Тарас Цимбалюк і чим займається під час війни.
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Де тепер Тарас Цимбалюк
24 лютого Тарас перебував у Києві, після чого виїхав разом зі своїми племінниками та колишньою дружиною до рідного Корсуня-Шевченківського Черкаської області. Він хотів вступити до тероборони, але зрозумів, що на той момент у цьому не було потреби. Тому чоловік активно зайнявся волонтерством.
Оскільки я не маю військової кафедри, я не служив, почав використовувати свій медіапростір і популярність і почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатися до людей, відповідати на їхні запити та потреби,
– пояснив Тарас.
Тарас також приєднався до організації благодійного аукціону, щоб зібрати кошти на п'ять карет швидкої допомоги. Вартість однієї з них становить 10 000 євро. На аукціоні актор представив штани, які буде носити його герой у новому сезоні серіалу "Кріпосна".
Хоча раніше Тарас мріяв про зйомки в Москві через їх перспективність, тепер він розірвав зв'язки зі всіма російськими акторами. Ще й надто, він писав і дзвонив їм, але, за словами Цимбалюка, вони відмовлялися спілкуватися: "Вони називали нас бандерівцями, звинувачували в пропаганді, фейках і тому подібному".
Натепер актор продовжує волонтерити та використовувати свої соцмережі для добрих справ. Він активно бере участь у театральних виставах, дохід від яких часто йде на благодійність.
Фільмографія Тараса Цимбалюка
- "Кріпосна",
- "Кава з кардамоном",
- "Жіночий лікар. Нове життя",
- "Чорний ворон",
- "Спіймати Кайдаша" та багато інших.
Окрім того, актор часто грає в театральних виставах. Зокрема, точно варто відвідати "Основний інстинкт" та "Наші Кайдаші".