Від кліпу групи "Ленінград" до свідомої позиції: де нині актор "Жіночого лікаря" Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк – один із найпопулярніших та найбільш затребуваних акторів сучасності. Він здобув шалену популярність завдяки серіалу "Кріпосна", а також знявся у стрічках "Кава з кардамоном" і "Жіночий лікар. Нове життя".

З початком великої війни актор, як і всі свідомі українці, був готовий взяти в руки зброю. Однак він став волонтерити. Дізнайтеся, де тепер Тарас Цимбалюк і чим займається під час війни.

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Де тепер Тарас Цимбалюк

24 лютого Тарас перебував у Києві, після чого виїхав разом зі своїми племінниками та колишньою дружиною до рідного Корсуня-Шевченківського Черкаської області. Він хотів вступити до тероборони, але зрозумів, що на той момент у цьому не було потреби. Тому чоловік активно зайнявся волонтерством.

Оскільки я не маю військової кафедри, я не служив, почав використовувати свій медіапростір і популярність і почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатися до людей, відповідати на їхні запити та потреби,

– пояснив Тарас.

Тарас також приєднався до організації благодійного аукціону, щоб зібрати кошти на п'ять карет швидкої допомоги. Вартість однієї з них становить 10 000 євро. На аукціоні актор представив штани, які буде носити його герой у новому сезоні серіалу "Кріпосна".

Хоча раніше Тарас мріяв про зйомки в Москві через їх перспективність, тепер він розірвав зв'язки зі всіма російськими акторами. Ще й надто, він писав і дзвонив їм, але, за словами Цимбалюка, вони відмовлялися спілкуватися: "Вони називали нас бандерівцями, звинувачували в пропаганді, фейках і тому подібному".

Натепер актор продовжує волонтерити та використовувати свої соцмережі для добрих справ. Він активно бере участь у театральних виставах, дохід від яких часто йде на благодійність.

Фільмографія Тараса Цимбалюка

"Кріпосна",

"Кава з кардамоном",

"Жіночий лікар. Нове життя",

"Чорний ворон",

"Спіймати Кайдаша" та багато інших.

Окрім того, актор часто грає в театральних виставах. Зокрема, точно варто відвідати "Основний інстинкт" та "Наші Кайдаші".