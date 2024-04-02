В один момент довелось просити фінансової підтримки у людей: де зараз і як живе Тетяна Шеліга

Тетяна Шеліга – актриса українського театру та кіно, відома своєю участю у фільмах "Коли ми вдома" та "За двома зайцями" та багатьох інших. Вона активно працювала у кінематографі до моменту, поки не почались проблеми зі здоров'ям.

Однак доньці Заслуженої артистки України довелось просити прихильників про фінансову допомогу, аби вилікувати маму. Акторка перенесла складні операції й тепер зовсім не знімається у кіно. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Тетяна Шеліга і на які кошти живе.

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Де зараз Тетяна Шеліга

Починаючи з 24 лютого, Тетяна Шеліга залишалася в Києві та не покидала місто. Перші місяці війни вона провела разом з дочкою та рідними у підвалі-укритті.

Відома зірка українських театрів і серіалів пройшла дві серйозні операції у 2022 році: на серці та на хребті. Шеліга визнала, що ніколи раніше не зверталася за допомогою, але її ресурси та близьких людей вже вичерпалися.

Протягом 2022 року мамі зробили дві найскладніші операції: на серці та попереку. Мама не працює: не знімається в фільмах, не бере участь в телевізійних проєктах.

– зазначала донька актриси.

Окрім того, донька Тетяни Шеліги розповіла, що акторка зараз проживає на свою пенсію, яку витрачає, в основному на дорогі ліки, деякі з них зірці українських серіалів доведеться приймати уже усе життя.

Тетяну підтримали прихильники, а також колеги, зокрема, українська акторка Ольга Сумська, яка вчасно повідомила лікарям Інституту серця про проблему Шеліги і їй надали допомогу.

Тетяна Шеліга – українська акторка: що відомо з біографії