Справжній сім'янин та професіонал: де зараз і як живе зірка серіалу "Слідча" Валентин Томусяк

Валентин Томусяк – один із найпопулярніших акторів сьогодні. Він грає на театральних сценах та на знімальних майданчиках.

Серед останніх гучних прем'єр актора топові серіали "Реванш", "Місіс і містер Малишки","Слідча". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, де зараз Валентин Томусяк та чим займається сьогодні.

Рекомендуємо Прем'єра нового українського гостросюжетного серіалу, який можна дивитись онлайн: перші відгуки

Де зараз і як живе Валентин Томусяк

Нещодавно на екрани вийшов новий український серіал "Слідча", де одну з ключових ролей виконав відомий актор Валентин Томусяк. У цьому проєкті він втілив образ підполковника Коробка – чоловіка з непростою долею. Його герой – син місцевого кримінального авторитета, але, всупереч походженню, залишається чесною, принциповою людиною, яка не бажає йти батьковими слідами. Внутрішній конфлікт, моральний вибір і пошук себе – усе це додає глибини й драматизму образу, який створив Томусяк на екрані.

Глядачі вже дали свої відгуки на цей серіал. Ось, що вони пишуть про гру Валентина:

"Дуже крутий серіал. А ви – мій улюблений актор!"

"Ви дуже добре граєте! Дякую за творчість!"

"Валентин як завжди на висоті! Обожнюю"

"Дуже поважаю вас з дружиною, як чуйних та порядних людей"

Цей серіал – один з останніх проєктів у фільмографії актора. Однак творчість для Томусяка не обмежується лише телебаченням. Він активно грає у театрі, зокрема, брав участь у прем'єрах вистав "Те, що приховують французи..." та "Зіркові пристрасті", які вже зібрали позитивні відгуки глядачів.

Окрім активної роботи, Валентин багато часу присвячує своїй родині. У його соціальних мережах видно, що він часто проводить час із дружиною – акторкою Катериною Тишкевич.

Пара відома своєю щирістю й теплом у стосунках. Відомо, що Катерина мала серйозні проблеми зі здоров'ям. У цей період Валентин постійно був поруч, підтримував її в цей складний період. Подружжя нерідко з'являється разом на публікаціях, чим неабияк надихає своїх прихильників.