Чим зараз займається зірка українських серіалів Валерія Ходос, яка раніше працювала з росіянами

Валерія Ходос – відома українська акторка театру і кіно, яка родом з Києва. Першу визначну роль вона зіграла у серіалі "Пастка", що вийшов на екрани у 2013 році. Згодом її кар'єра пішла вверх. Знаменитість, зокрема, можна побачити у таких проєктах: у фільмі "Будинок "Слово": Нескінченний роман", у серіалах "Хороший хлопець", "Катерина" та інших.

Після початку війни на Донбасі Валерія Ходос продовжила зніматися з російськими акторами. Згодом вона пояснила, що була інфантильна, однак під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну позиція жінки змінилася. Крім того, акторка повністю перейшла на українську мову, зазначає Кіно 24.

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Чим зараз займається Валерія Ходос

Валерія Ходос продовжує розвивати свою акторську кар'єру. Також вона заснувала власну акторську школу, про яку активно розповідає у соціальних мережах. Зокрема, 4 місяці люди вчаться правильно поводитися в кадрі, гарно говорити, добре працювати зі своїми персонажами та текстом. Якщо переглянути інстаграм Валерії, то там ви здебільшого знайдете інформацію саме про її курс та поради щодо акторської діяльності.

Я знаю, який рівень даю. Актори, навіть не маючи профільної освіти, лише після моєї школи знімаються в кіно, і в головних ролях. У когось складніше. Тому що це така історія… Ти не можеш просто сидіти й чекати, поки тебе такого талановитого покличуть. Ти маєш себе просувати,

– ділилася Ходос в одному з інтерв'ю.

Можна помітити, що Валерія також змінила свій образ. Багатьом глядачам вона запам'яталася з довгим волоссям, а зараз підстригла каре, яке додає її зовнішності ефектності. Однак акторку все одно можна впізнати.

Позиція Валерії Ходос щодо війни Росії проти України

Валерія Ходос визнає свою відповідальність щодо того, що розмивала кордони між Росією та Україною. Акторка розповідала, що до початку повномасштабного вторгнення цікавилася лише творчістю та освітою, а не країною та тим, що відбувається. Однак згодом війна стала її особистою драмою.

Людей змінюють лише жахливі події, лише таким чином може щось в голові змінитися. В мене змінилося, тому що це страшенний стрес. Війна – це страшно, жахливо і це змінює.

– зазначала Валерія.

Акторка хоче, аби після перемоги у війні українці не мали ніяких зв'язків з росіянами, щоб говорили українською мовою й відчули свою ідентичність. Ходос говорила, що її позиція в цьому питанні є доволі радикальною.