Став переселенцем вдруге: де зараз та чи сумує за домом Омелько з "Кайдашів" Віктор Жданов

Роль Омелька Кайдаша у культовому українському серіалі "Спіймати Кайдаша" втілив Віктор Жданов, 55-річний український актор, який активно працює як в кіно, так і в театрі. У його акторському портфоліо значаться такі проєкти, як "Останній яничар", "На лінії життя", "Кіборги", "Вулкан", "Чорний ворон", "Захар Беркут", "І будуть люди", "Сага", "Я працюю на цвинтарі" та інші.

Дворазовий володар кінопремії "Золота дзиґа" народився на Херсонщині, але згодом життєві обставини змусили покинути домівку та вирушити у невідомість. Читайте в матеріалі Кіно 24, де зараз Віктор Жданов та чим займається.

Не пропустіть Найгучніші перемоги та провали року: які фільми треба переглянути, а які – не варті вашої уваги

Де зараз Віктор Жданов

З початку 2000-х років актор працював у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі. Після окупації Донецька у 2014 році переїхав до Києва.

Мій будинок стояв на Маріупольському напрямку, але аеропорт було видно. Бачив з балкона, як падають гелікоптери, і те ж саме бачив по телевізору у новинах. Я тоді не розумів, як чітко все було продумано, підготовлено і давно було ясно, хто, куди й навіщо летить,

– пригадував Віктор Жданов.

Кілька днів до початку великої російської агресії Віктор Жданов повертався з гастролей з Луганщини до Херсона, де мешкав. На щастя, встиг виїхати до Києва, ставши переселенцем вдруге.

"Я вже з клеймом переселенця, так. Ми пішли з власної волі, бо не могли миритися з тим, що там. Я розумів, що тобою будуть маніпулювати й ти виконуватимеш чиїсь завдання, що будуть насаджувати російську мову, коли Донецький театр вже кілька років як працював із виключно україномовним репертуаром", – розповідав актор.



Віктор Жданов у серіалі "Сага" / Кадр із серіалу

Попри ці труднощі, Віктор Жданов продовжує свою акторську діяльність та приєднується до благодійних ініціатив на користь України. Сьогодні він є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де також працюють його колишня дружина Олена Хохлаткіна та їхня дочка Оксана.

Мені там некомфортно, – Віктор Жданов про переїзд до Києва

Віктор Жданов зізнається, що у нього немає бажання повертатись у Херсон, адже не відчуває це місце своїм домом. Артист каже, що не спілкується з людьми, які мешкають там і не хоче має жодних зв'язків.

Натомість у Києві актор уже освоївся і відчуває себе на своєму місці. Звичайно, ця прив'язаність відбулась не одразу, знадобилось десь 3 роки, однак зараз Жданову комфортно у новому місті.

У мене немає думок повернутися. Я приїздив на Херсонщину, де я виріс, навчався, там нібито моя батьківщина, але мені там некомфортно. Я не знаю, чому. Мені комфортно тут (у Києві – Кіно 24). Це сталося не відразу, а в останні три-чотири роки. Мене тут оточують люди, яких я хочу бачити, з якими хочу спілкуватися, мене запрошують на інтерв'ю,

– розповів Віктор.



Віктор Жданов / Фото з фейсбуку актора

Розлучення Віктора Жданова: що відомо

Віктор Жданов розлучився з дружиною Оленою після 17 років шлюбу. Пара офіційно не оформила розлучення. Актор зізнався, що ініціатором став саме він, однак ставиться до дружини з великою повагою та вдячністю.

Я не пішов до іншої, я просто відійшов, щоб полегшити дружині життя. Рішення було прийняте і я пішов. Я по цей час вдячний їй. Те, яким ви мене бачите – це на 90% її заслуга,

– сказав Жданов.

У актора та його колишньої дружини Олени Хохлаткіної є син і дочка. Донька, Оксана Жданова, працює актрисою в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Син навчається на оператора.



Віктор Жданов з родиною / Фото Володимир Марус

Разом з Хохлаткіною Жданов працював у Донецькому українському театрі, але у 2014 році, після початку військових дій, вони покинули місто та переїхали до Києва. І саме тут під час великої війни прийняли рішення розлучитись.