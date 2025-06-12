Де зараз і як змінився Віктор Жданов, який зіграв Омелька в "Спіймати Кайдаша"

Віктор Жданов – популярний український актор, який зіграв у таких стрічках: "Кіборги", "Вулкан", "Чорний ворон", "Захар Беркут", "І будуть люди", "Сага", "Я працюю на цвинтарі" та інших. Кожна його роль закохує у себе українських глядачів.

Однак неабиякої популярності Жданов здобув завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз актор та як війна змінила його життя.

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Де зараз і як змінився Віктор Жданов

57-річний Віктор Жданов народився на Херсонщині, а вже з 2000 року працював у Донецькому національному академічному театрі. Однак після окупації Донецька у 2014 році він переїхав до Києва. І з цього моменту фільмографія актора почала наповнюватися великою кількістю кіноробіт.

Велика війна неабияк вплинула не лише на моральний стан, а й на його особисте життя. Віктор розлучився з дружиною та вже не проживає разом із нею. Щоправда, зізнається: після 24 лютого 2022 року став дуже сентиментальним і відчуває свій значний внутрішній ріст.

Виросли та розійшлися. Однак ми все одно сім'я. Це не заважає. В мене до неї велика повага, вона сформувала мене таким, яким я є,

– зазначав Віктор.



Віктор Жданов / Фото із фейсбуку актора

Зараз він продовжує будувати свою кар'єру та має великий попит як у театрі, так і в кіно. Окрім цього, актор займає чітку проукраїнську позицію: бере участь у благодійних ініціативах, підтримує військових. Він щодня доводить, що варто робити свій внесок у боротьбу. Віктор Жданов є яскравим прикладом любові до своєї країни.

До речі, ми також розповіли, де зараз акторка, яка зіграла роль Тетяни в легендарному українському серіалі "Спіймати Кайдаша". Читайте подробиці – за посиланням.