Був напоготові захищати країну: де зараз Віталій Борисюк, чоловік Ольги Сумської

Подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка є одним з найміцніших і найдовших в українському шоубізнесі та кіноіндустрії. Чим займається зараз Віталій та як склалося його життя – читайте далі.

Кіно 24 розповість про те, де зараз Віталій Борисюк. Це не тільки чоловік Сумської, але й відомий український актор театру й кіно, ведучий, а ще кавалер Міжнародного ордена Святого Станіслава IV ступеня.

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Де зараз Віталій Борисюк

Актор не став покидати країну з початку повномасштабної війни. У перші дні сім'ю спіткало горе – померла мама Ольги Сумської. Після прощання з нею Борисюк відвідав військкомат, але тоді його відправили додому. Так Віталій чекав своєї черги.

Це було 2 тижні після початку. Йому сказали, що поки що не на часі, бо беруть тільки військових. Він напоготові. Віталій – актор, але спортивна людина, володіє зброєю. Якщо потрібно буде, то, звичайно, піде захищати,

– говорила актриса.

Та у липні минулого року Віталію Борисюку виповнилося 60 років. Свою діяльність він сконцентрував на виставах та акторстві, як і його дружина.

З благодійними виступами подружжя та команда їздять не тільки Україною, але й за кордоном. Наприклад, у жовтні Сумська, Борисюк та Паперний виступили у Празі з ліричною комедією "Кохання на трьох".

Шлюб Ольги Сумської та Борисюка

Ольга Сумська та Віталій Борисюк зустрілися на новорічній вечірці у друзів. Тоді актор був з нареченою, Ольга – з бойфрендом. Вже тоді Борисюк вразив актрису галантністю. Після цієї зустрічі кожен з них одружився, але через 5 років зустрілися у трупі Театру імені Лесі Українки.

Я не планував знайомства з красивою жінкою, актрисою, та ще й з дитиною. Я якраз тільки-но розлучився після першого шлюбу і дав собі зарік: "Лише кар'єра". Але ми міркуємо, а Всевишній порядкує. Я щасливий, що так повернулася доля,

– зізнавався актор.

Борисюк почав залицятися до Сумської, у них закрутився роман. Частково він зруйнував шлюб акторки з Євгеном Паперним. Пара відсвяткувала 27 річницю шлюбу у 2023 році. Тоді як у 2021, на ювілей, вони вдруге обмінялися обітницями. Подружжя виховує доньку Анну, яка теж стала акторкою.

"Було багато тріщин, але ми знайшли спільну мову за ці понад 30 років. Треба берегти ці стосунки. Треба поливати цю квітку любові, якщо бог подарував тобі відчуття того, що це твоя людина. Ми часто сваримося через дрібниці. Він дуже не любить зауважень. Після вистави я можу зробити кілька режисерських зауважень, бо я режисер у душі. Він не сприймає їх і починається... Так постійно, ну акторська пара", – розповідала Сумська про їхній шлюб.

Коротко про Віталія Борисюка

Віталій Борисюк народився в Києві, навчався в інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. У 1988 році став актором Київського театру драми імені Лесі Українки.

Борисюк працював не лише актором, але й ведучим. Також спробував реалізуватися як співак: створив продюсерську компанію, виступив на "Голосі країни".

Віталій Борисюк – "Per Te" – "Голос країни 11": дивіться відео онлайн

Фільмографія Віталія Борисюка