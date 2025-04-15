Думки про мобілізацію, розпис з коханою: де зараз Влад Никитюк, який зіграв у серіалі "Слідча"

Українці обговорюють новий захопливий детектив "Слідча" про Асю Ясинську та її напарника по службі – Старлея. Його зіграв молодий актор Влад Никитюк, який підкорив глядачів талановитою грою.

Влад Никитюк – 32-річний український актор театру та кіно. Він народився у Києві та навчався на акторському факультеті. Почав зніматися ще у студентські роки, щоправда, у рекламі. На Кіно 24 детальніше читайте про життєвий шлях актора і чим він займається зараз.

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Влад Никитюк дебютував у кіно у 2011 році, коли знявся у серіалі "Щоденники темного". Також він запам'ятався негативною роллю демона Захара у фільмі "Тіні незабутих предків". У фільмографії актора – десятки ролей у телесеріалах.

У 2016 році Влад Никитюк зіграв головну роль у спортивній драмі "Правило бою" та втілив на екрані боксера Тараса, що принесло йому першу популярність. У 2019 році він був актором у фільмі "Крути 1918".



Влад Никитюк у фільмі "Правило бою" / Кадр з фільму

Особисте життя Влада Никитюка

Відомо, що у Влада Никитюка були 5-річні серйозні стосунки з режисеркою Роксоланою Кравчук. Вони розпалися через те, що не стало почуттів.

З нинішньою коханою Анною Гуляєвою Влад Никитюк познайомився ще в студентські часи. З того часу вони не перетиналися. Якось актори почали жити разом – спершу просто були сусідами, а згодом стали парою. Вони одружилися 17 листопада 2023 року. Наразі Влад і Анна вирішили не влаштовувати весілля, а лише розписалися. У планах у подружжя – вінчання в церкві.



Влад Никитюк з дружиною / Фото з інстаграму актора

Думки про мобілізацію та волонтерство

Владислав Никитюк на початку повномасштабного вторгнення часто їздив на схід, коли волонтерив. Тоді він хотів розуміти, що може його чекати в майбутньому. Та актор зізнавався, що не готовий йти добровольцем на війну.

Я не маю бажання бути добровольцем зараз. Я не розумію, до чого це приведе в моєму житті. Я поки що не бачу це як ідею мого життя. Я готуюся потихеньку до цього. Я розумію, що це питання часу,

– казав Влад Никитюк в інтерв'ю Аліні Доротюк.

У жовтні 2024 Влад Никитюк розповідав, що є учасником проєкту, який збирає кошти для благодійної організації Ukraine Aid Operations, що закриває потреби військових. Також актор організовує збори.

Де зараз Влад Никитюк

Під час повномасштабного вторгнення Влад Никитюк знявся у популярному серіалі "Дві сестри", проєкті "Подвійні ставки", детективі "Рубан" та комедійному сімейному фільмі "Потяг у 31 грудня", який можна переглянути на Netflix.

Найновіший серіал за участю Влада Никитюка – серіал "Слідча", – український детектив з елементами мелодрами, де актор зіграв Кирила Старлея. Його герой є партнером слідчої Асі Ясинської.



Влад Никитюк та Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграму актора

У соцмережах "Слідчу" хвалять за акторський склад, якісну гру, емоції й гумор. Хоч у деяких моментах серіал передбачуваний, а другорядні персонажі недостатньо розкриті. До того ж не всі глядачі залишилися задоволені фіналом, – а тому просять випустити другий сезон.