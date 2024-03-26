Не хоче говорити про російських колег і зрадників: де зараз Володимир Горянський

Народний артист України Володимир Горянський знявся у багатьох стрічках та продовжує виступати з виставами. Він припинив спілкування з російськими колегами, а натомість долучається до благодійних заходів.

Актор Володимир Горянський народився у Кадіївці – це місто на Луганщині з 2014 року окуповане росіянами. А за кілька днів до повномасштабного вторгнення він відвідував Маріуполь з гастролями, пише Кіно 24.

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Де зараз Володимир Горянський

Володимир Горянський та його колеги зіграли дві, поки що останні вистави у драмтеатрі Маріуполя. Після цього актор з дружиною поїхав за кордон, оскільки 24 лютого у нього день народження. Тепер ця дата стала для Горянського зовсім не святковою.

25 – 26 лютого подружжя мало повертатись до України, але ще кілька днів перебули у друзів. Згодом вирішили все-таки поїхати додому. Вже у квітні Володимир Горянський повернувся до роботи: виступав з благодійними виставами. Також концерти проходили за кордоном. Зараз він продовжує цю справу.

Зараз все це активніше відбувається – і слава богу! Артисти в такий важкий час мають теж брати на себе відповідальність. Емоційний стан людей нині дуже непростий. Наше завдання – його підвищити, оптимізувати, дати людям позитивні емоції,

– казав Володимир Горянський в інтерв'ю OBOZ.UA.



Володимир Горянський допомагає ЗСУ / Фото з фейсбуку актора

Володимир Горянський знімався у російськомовних стрічках, проєктах Оксани Байрак, отримав від Росії нагороду за "внесок у зміцнення російсько-українських культурних зв'язків". Але про колишніх колег, зрадників і росіян він говорити не хоче. Зараз актор вважає, що з ними нема про що розмовляти.

Вони повинні відповідати за всіма статтями. За всіма... Я ніколи не пробачу Росії варварства, імперіалізму, безглуздя!

– казав артист.

Володимир Горянський зізнавався, що не відчував страху, чи зможе повернутися у професію під час повномасштабної війни. Тим паче, що з кожним місяцем кіноіндустрія в Україні оговтується. Він грає у виставі "Бейбі бум", "Чоловік моєї дружини", "Женихи".



Горянський у Житомирі / Фото Суспільного

Фільмографія Володимира Горянського

За роки акторської кар'єри Володимир Горянських знявся у багатьох фільмах і серіалах. Список цих стрічок можна довго продовжувати: