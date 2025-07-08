Після бажання закінчити кар'єру актора: де зараз легендарний український артист Олександр Кобзар

Олександр Кобзар – один із найхаризматичніших та найталановитіших українських акторів. Його багата фільмографія закохала в себе українських глядачів. Крім того, він має звання Заслуженого артиста України.

Раніше Олександр приголомшив новиною, що хоче завершити свою кінокар'єру саме як актор. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз Кобзар і чи полишив він знімальний майданчик.

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Де зараз Олександр Кобзар та чи закінчив акторську кар'єру

В інтерв'ю Аліні Доротюк актор зізнався, що в його житті настав момент, коли він зрозумів: більше не зможе вийти на знімальний майданчик як актор. Він почав розвиватися як режисер та продюсер.

Не знаю, коли зайду в кадр. Я вже підготувався, що в цій країні закінчу кар'єру кіноактора. Я внутрішньо готовий. Не можу зараз стати в кадр у комедію чи навіть у якийсь мильний серіал. Мені внутрішньо дуже важко. Мене це болить,

– зізнався актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Щоправда, нещодавно його оголосили як одного з акторів серіалу "Кава з кардамоном". Тож Кобзар таки потішить українського глядача своєю присутністю у новому серіалі. Поруч із ним також грають Олена Лавренюк та Олексій Гнатковський.

Відомо, що прем'єра серіалу відбудеться восени – наразі проєкт перебуває на етапі постпродакшну. Глядачі вже з нетерпінням очікують прем'єру, щоб побачити Олександра Кобзаря на екранах.

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