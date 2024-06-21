Де зараз та чим займається актор Єгор Козлов, який зіграв красунчика Романа у серіалі "Новенька"

Український актор Єгор Козлов найбільше запам'ятався прихильникам з серіалу "Новенька". Він зіграв роль хлопця Романа, який вчиться у старшому класі престижної школи та стикається з різними підлітковими випробуваннями.

Прем'єра молодіжного серіалу відбулася у листопаді 2019 року. Після цього Єгор здобув особливу популярність серед жіночої аудиторії. Крім того, йому почали приписувати роман з колегою Анастасією Нестеренко, оскільки у "Новенькій" вони були парою. Як зараз живе молодий актор, читайте у матеріалі Кіно 24.

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Чим зараз займається Єгор Козлов

Після знімання у популярному серіалі "Новенька" Єгор Козлов не припинив займатися акторством. У березні цього року телеканал "2+2" розпочав роботу над детективним серіалом "Батя", в якому актор зіграв одну з головних ролей. Глядачі зможуть побачити Єгора у черговій ролі вже восени.

У своєму інстаграмі Козлов часто ділився з підписниками фотографіями та відео зі знімального майданчика. Деякі кадри є доволі кумедними. На них, до речі, можна побачити колег Єгора по серіалу Олександра Мельника, Олександру Панасевич та Катерину Олос. Тож, ймовірно, зараз актор перебуває в Україні, а саме в Києві, звідки він і родом. Варто зазначити, що Єгор не надто активний у своєму інстаграмі.

Що відомо про особисте життя Єгора Козлова

У вересні 2022 року Єгор Козлов поділився зі своїми шанувальниками приємною новиною. Актор одружився з українською акторкою Юлією Буйновською, яка відома глядачам за серіалом "Полкан". Весілля не було пишним, церемонія пройшла доволі скромно у колі найближчих людей. Матерів молодят не було через різні обставини. Батьки Юлії на той момент, зокрема, перебували за кордоном. Однак рідні завжди були на відеозв'язку зі своїми дітьми у такий зворушливий та важливий для них час. Закохані досі разом та виглядають дуже щасливими.

У Єгора та Юлі є собака, на ім'я Одрі. У своєму інстаграмі актор недавно опублікував відео, де показав улюбленого коргі. Кадри він доповнив смішною озвучкою, яка неабияк розвеселила людей. Юля, до речі, більш активна у соціальних мережах та часто ділиться з підписниками своїм життям.

Наша редакція також найбільше запам'ятала Єгора Козлова, коли той знімався у серіалі "Новенька". Сподіваємося, що актор частіше тішитиме прихильників цікавими ролями у кіно.