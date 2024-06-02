Радіє українському кіно без росіян: де зараз харизматична акторка Євгенія М'якенька

Євгенія М'якенька ще у дитинстві зрозуміла, що працюватиме акторкою. Після початку повномасштабної війни вона повернулась до театру, але не забула й про телепроєкти.

У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про діяльність української акторки театру й кіно Євгенії М'якенької. Вона є зіркою фільмів "Юрчишини", "Сурогатна мати", "Серце матері" та багатьох інших.

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Де зараз Євгенія М'якенька

Акторка Євгенія М'якенька на початку повномасштабного вторгнення призупинила свою діяльність, як і інші зірки. Натомість вона волонтерила та долучалась до благодійних ініціатив.

Євгенія була обурена тим, що російські актори мовчать про війну та водночас підкреслювала, що тепер українська культура буде розвиватися без росіян.

Кіно буде без усіляких росіян. Вони вже задовбали. Вони сюди їздили після 2014, хоч їм не можна було, а зараз хоч би хтось з "колег" щось написав. Тому наше українське кіно нарешті буде українське,

– підкреслювала акторка.

Згодом Євгенія М'якенька повернулась до звичної улюбленої роботи. Вона з'явилась у кліпі співачки ROXOLANA "Люди як кораблі".

ROXOLANA – "Люди як кораблі": дивіться відео онлайн

У 2023 році Євгенія М'якенька повернулась до театру. Вона грає у виставах "Бракований рай" в театрі "Особистості" і "Кайдаші 2.0" у Дикому театрі.

"Це дуже важливо займатись тим, що ти любиш, вмієш і жадаєш цього. Особливий кайф, коли працюєш з крутими талановитими партнерами! І, люди, ходіть до театру. Там підіймаються дуже важливі теми, які дають замислитись і щось для себе вирішити (або просто посміятись і трохи відволіктись в такий важкий час)", – ділилась актриса.

Також акторку можна побачити у 8-серійній драмі "Сімейний консультант", що вийшла на телеканалі "Дім" 22 квітня. Стрічка розповідає про пошук спільної мови між батьками та дітьми. У ній вплетені події війни.