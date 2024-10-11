Цурається популярності та грає в кіно з дружиною: де зараз зірка "Довбуша" Сергій Стрельников

Український актор Сергій Стрельников запам'ятався глядачам насамперед як зірка фільму "Довбуш", де він зіграв головну роль. Але Сергія можна побачити не лише в цьому гостросюжетному бойовику. Тим паче на екранах з'являється все більше серіалів з цим актором.

Сергій Стрельников знявся у понад 50 фільмах і серіалах, та на цьому його акторська кар'єра не зупиняється. Кіно 24 розповість, де він зараз та в яких стрічках можна побачити зірку фільму "Довбуш".

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Де зараз Сергій Стрельников

Вже з понеділка, 14 жовтня, Сергія Стрельникова можна буде побачити у телесеріалі "Лікарка за покликанням". У ньому головна роль дісталась не лише зірці "Довбуша", але і його дружині – Вікторії Литвиненко. Це вперше за сім років стосунків та свою кар'єру вони зіграють подружню пару на екрані.

Зауважимо, серіал розповість про лікарку-реаніматологиню Марину, яка опиняється на межі розлучення з Андрієм після його зради. Вона планує покинути все і поїхати до Польщі. Та коли починається повномасштабна війна, Марина залишається у рідній лікарні.

"Лікарка за покликанням": дивіться анонс онлайн

Цікаво, що як Сергій, так і його дружина, не люблять популярність та впізнаваність. Своєю першою спільною фотосесією вони поділилися лише нещодавно для видання Viva!.

Я дуже своєрідно ставлюся до популярності. Я вважаю її тягарем. Не в цьому сутність професії актора. Мене дуже тяготить популярність і впізнаваність. Коли мене запитують на вулиці: "Це ви?", я кажу: "Ні, не я". Тому що ті, хто до мене підійшов, вони знають, хто я, а я не знаю, хто вони, і мені від цього некомфортно. Я люблю жити своє просте життя. Я ніколи не був зіркою і не хочу, щоб мене так називали. Я не селебріті,

– ділився Стрельников.



Сергій Стрельников з дружиною і сином / Фото Viva!

Крім того, Сергій Стрельников з'явився у захопливому серіалі "Поклик кохання". А ще зіграв одну з центральних ролей у серіалі "Розтин покаже 4" – його персонаж непростий і цікавий.

Сергій Стрельников був відомим актором в Росії

Актор не приховує, що у 2014 році його кар'єра була на піку популярності в Росії: його запрошували на головні ролі у фільмах та серіалах. Та після 2014 актор зрозумів, що час закривати контракти і повертатись в Україну. Через таке перезавантаження він звик до того, що в житті можуть ставатися кардинальні зміни.

Зараз актор долучається до волонтерського руху, організовує збори, збирає кошти на автівки та відвозить їх захисниками.

"На мою думку, справжні герої зараз – хлопці на фронті, а не ті, що на екрані", – розповідав Сергій Стрельников для Кіно 24.