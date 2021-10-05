Дебют Олени Кравець, перша головна роль Юрія Ткача: про що буде нова сімейна комедія

Кінотеатральний дебют Олени Кравець, Ірини Гатун, а також перша головна роль Юрія Ткача у повному метрі: зірки шоу-бізнесу у новій сімейній комедії "Велика Прогулянка" з’являться вже наступної весни.

Улюблені зірки найрейтинговіших українських розважальних шоу, а також неочікувані зіркові камео зіграють у сімейній комедії "Велика Прогулянка". Дебют артистів у великому кіно – перший, але не єдиний сюрприз від творців стрічки. Про це редакції Кіно 24 повідомила пресслужба фільму Kinomania LLC.

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Про що буде фільм

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків, котрі зустрінуться на одній галявині під шашлики, яку кожна з сімей вважає "своєю". Що з цього вийде?

Актори та ролі

Образ голови сімейства Наливайченків втілить на екрані артист і шоумен Юрій Ткач, учасник "Вечірнього кварталу", а також зірка ситкому "Одного разу під Полтавою". Його "дружиною" на майданчику стане Ірина Гатун, акторка театру імпровізації й одна з учасниць "Жіночого кварталу". Районний бізнесмен Толя та його жінка Рая зададуть перцю родині Драгоманових, які теж мріють зайняти ідеальну галявину під шашлики.



Юрій Ткач / Фото пресслужби фільму Kinomania LLC

"Мрійте і мрії здійснюватимуться...Я вже давно хотів знятися в одній з головних ролей у повнометражному кіно, а тому, коли мені запропонували, я, звісно ж, думав недовго. Прочитав сценарій історії, і він мені дуже сподобався, до того ж одним із його авторів став мій друг – Гарік Бірча. А разом зі мною на знімальному майданчику зібралася крута команда, кожен з них – професіонал своєї справи й встиг здобути прихильність українців. А тому, безсумнівно, глядачам буде цікаво спостерігати за тим, як розкриваються їхні герої в кадрі", – розказав Юрій Ткач, актор, шоумен, виконавець ролі Толі у стрічці "Велика Прогулянка".

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Таню Драгоманову, стриману викладачку історії мистецтв, зіграє Олена Кравець – учасниця “Вечірнього кварталу” та ексочільниця "Жіночого кварталу". Партнером акторки в кадрі стане Андрій Ісаєнко – заслужений артист України, актор театру, зірка справжніх кінотеатральних хітів – "Захар Беркут" та "Кіборги". Родина Драгоманових точно має свої козирі в рукаві. Які? Дізнаємося незабаром.



Олена Кравець / Фото пресслужби фільму Kinomania LLC

"Мене запросили у кіно, і я вирішила сказати цій пригоді "так", адже це моя перша головна роль у повному метрі. Зйомки фільму кардинально відрізняються від зйомок телевізійних проєктів: різні жанри, різні люди, різний контекст та, в цілому, інший стан для мене як для акторки. Проте, мені дуже подобається команда, з якою я працюю: це і Юра Ткач та Іра Гатун, з якими ми вже були на одній сцені, і Андрій Ісаєнко та Олег Зборовський, з якими ми познайомилися на знімальному майданчику”, – Олена Кравець, акторка, виконавиця ролі Тані у стрічці "Велика Прогулянка".

Також глядачі побачать у стрічці Позитива (Олексій Завгородній), автора-виконавця, учасника гурту MOZGI. Тепер музикант втілить на екрані образ помічника чиновника — водія Гени, що стане його першою великою кінороллю.



Позитив / Фото пресслужби фільму Kinomania LLC

"Я вже знімався у "Скаженому весіллі", але, зважаючи на те, що роль була епізодична, я не встиг розкрити свій потенціал як актор. Саме тому мені хотілося спробувати щось більше і тут… "лист щастя" від FILM.UA з пропозицією спробувати себе в новому амплуа. Я одразу ж прочитав сценарій "Великої Прогулянки" і зрозумів, що роль крута та й комедія дійсно прикольна. Упевнений, що всі, хто побачить її у кіно, подумають так само", – Позитив (Олексій Завгородній), музикант та виконавець ролі Гени у стрічці "Велика Прогулянка".

До акторської команди також долучився і Михайло Жонін – зірка серіалів “Пес" та "Черговий лікар”. Він зіграє жадібного держслужбовця Хом’яка, що в погоні за збагаченням не зупиниться ні перед чим.



Позитив і Михайло Жонін / Фото пресслужби фільму Kinomania LLC

Уперше на великому екрані з’являться зірки футбольного клубу "Шахтар", зокрема Євген Коноплянка та Андрій Пятов, які навіть під час зйомок не змогли розлучитися з м’ячем. Ще однією несподіванкою, яку для глядачів підготували творці, стане поява неперевершеної VERKA SERDUCHKA з Мамою. Про їхню особливу роль у стрічці ми розкажемо вже зовсім скоро.



VERKA SERDUCHKA / Фото пресслужби фільму Kinomania LLC