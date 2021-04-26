"Декстер" повертається: у мережі опублікували тизер нового 9 сезону

Представники компанії Showtime готуються до прем'єри нового 9 сезону серіалу "Декстер". Наразі дати релізу не розсекречують, однак у мережі з'явився перший тизер стрічки.

Нові серії "Декстера" вийдуть на екрани після 8 років перерви. Тому мільйони кіноманів, які в захваті від історії безжального вбивці, в очікуванні на прем'єру.

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Поки автори проєкту не розсекречують усіх деталей проєкту, майстерно підігріваючи цікавість до нового "Декстера". Зокрема, відомо, що головну роль зіграє Майкл Голл – зірка попередніх сезонів проєкту. Про це свідчить і перший офіційний тизер: у ролику зазвучав голос актора.

Немає нічого кращого, ніж повернутись до природи. Моя натура,

– говорить виконавець ролі Декстера на фоні сокири та вогнища.

Новий 9 сезон "Декстера" складатиметься з 10 епізодів. Та які деталі життя вбивці розкриються цього разу – невідомо.

"Декстер": коротко про серіал

Кримінальний серіал "Декстер" виходив на малих екранах з 2006 до 2013 року. За цей час стрічка встигла підкорити весь світ, а за пригодами головного героя залюбки стежив весь світ.

У центрі подій серіалу опинився американець Декстер, який після смерті батьків оселився у прийомній родині правоохоронця Гаррі Моргана. Саме він навчив хлопця "Кодексу Гаррі", згідно з яким, жертвами можуть бути тільки негідники, які вбивають невинних та не несуть за це покарання через недоліки судової системи. Водночас Декстер наважується на вбивство, тільки маючи незаперечні докази, що його жертва – злочинець.

Після смерті батька чоловік береться вершити розправи. Він влаштовується паталогоанатомом у поліції Маямі, тому буває на місцях вбиств та проводить власне розслідування. Щоразу Декстер буде за крок до викриття, відтак стежити за його пригодами буде не нудно.

"Декстер": дивіться трейлер 18+