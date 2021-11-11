"Декстер: Нова кров" 9 сезон: серіал встановив рекорд переглядів та отримав шалені відгуки
Джерело:24 канал
Прем'єра дев'ятого сезону серіалу "Декстер: Нова кров" відбулась на кабельному каналі Showtime 8 листопада 2021 року. За два дні серіал встиг зібрати величезну кількість переглядів, а також отримати шалену кількість позитивних відгуків – детальніше у матеріалі Кіно 24.
Серіал повернувся на екрани через десять років після восьмого сезону, який фанати чесно вважали фіналом. Тож, як повідомили у Deadline, повернення розповіді про справедливого убивцю сколихнуло свою колишню авдиторію і зібрало карколомну кількість переглядів.
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Згідно із даними Deadline перший епізод вже встигли переглянути 2,2 мільйона глядачів на усіх медіаплатформах тільки за першу добу. Таким чином, серіал вже встиг встановити найкращий результат для дебютних серій у поточному році.
Кадр із серіалу / Фото з твітеру Dexter on Showtime
На незалежному ресурсі Rotten Tomatoes дев'ятий сезон серіалу "Декстер: Нова кров" набрав помірний рейтинг від кінокритиків – 71 % зі 100 %. Але позитивні відгуки від шанувальників серіалу на кримінальну історію про загадкового Декстера набрали рекордних 91 % зі 100%.
"Декстер: Нова кров" 9 сезон: дивіться трейлер
Що робити, якщо ви ще не дивились "Декстера"
Актор, який виконує головну роль, Майкл С. Голл розповів для Entertainmant Weekly про те, які епізоди треба подивитись, щоб краще ознайомитись (або освіжити події серіалу у пам'яті). Тож, якщо ви вирішили поринути в історію, то вам варто переглянути такі епізоди:
- Епізод 1.01 "Декстер" (Dexter).
- Епізод 1.10 "Життя у червоному кольорі" (Seeing Red).
- Епізод 3.10 "Іди своєю дорогою" (Go Your Own Way).
- Епізод 4.12 "Втеча" (The Getaway).
- Епізод 8.12 "Пам'ятаєш монстрів?" (Remember the Monsters?).